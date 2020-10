Cantando 2020: Martín Baclini homenajeó a Cacho Castaña y Nacha Guevara lo destrozó Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de octubre de 2020 • 02:00

Un día después de que su ex, Cinthia Fernández, le dedicara "Rata de dos patas", debutó Martín Baclini en el escenario de Cantando 2020. "Estaba esperando nervioso que ella cantara, porque siento cosas muy fuertes por ella. Del lado suyo está más difícil, pero yo no quiero remar. Estoy bien así, tranquilo", expresó el empresario rosarino que, además, admitió haberse realizado algunos "retoques" en el rostro.

Luego, junto a su compañera Jéssica Abouchain, Baclini rindió homenaje a Cacho Castaña, a un año de su muerte.

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (2). "Me gustaron los dos farolitos de atrás encendidos. Le mandamos un beso grande a Marina, la esposa de Cacho, que tuvo un día difícil. Jessica, te compadezco, porque cantás bien. Arrastrar a una persona así, que no tiene carisma y no sabe plantarse en el escenario... Horrible. Que se ponga botox en la puntuación, a ver si la levanta".

"Es hermoso escuchar y ver a Jéssica. Martín, dentro de lo que podés hacer hoy, estuvo bien. Todos pueden crecer. De acá en adelante, tego fe de que mejores. No me encantó, claro. Y creo que sos consciente de lo que hiciste", sumó Karina "La Princesita", dueña durante esta ronda del voto secreto.

"Hay que tener paciencia y darte la posibilidad de que arranques. Tu compañera lo hace muy bien y yo confío que más adelante vas a tener momentos más picantes que este", sumó Oscar Mediavilla (5).

Por último, Moria Casán (7), indicó: "Fue como para entrar en calor. Me gusta tu desafío y tu respeto. Sobre todo, por lo mediático, que muchos lo ningunean. Jessica es una bomba; monísima, una gran actriz y una gran cantante. Y Martín me encantó. No parecías un amateur, parecías profesional. No desafinaste, como otros profesionales que gritan. Me gusta lo que hicieron. Voy a creer en esta pareja y les voy a poner un punto de más, porque considero que se lo merecen".

Conforme a los criterios de Más información