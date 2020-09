Mica y un debut divertido, pero con bajo puntaje

Noche de debut en el Cantando 2020, porque luego de ser anunciada su incorporación, llegó el momento de la primera gala de Mica Viciconte. Acompañada del cantante Alito Gallo, que según contó Ángel de Brito es primo de Yanina Latorre. El dúo llegó y pronto Mica hizo un sincericidio cuando reconoció que en lo referido al canto, lo veía un poco "complicado", y agregó: "En comparación al Bailando es como diferente porque no la podés pilotear. Él es un capo, así que me va a ayudar en todo".

Laurita Fernández y Ángel de Brito le preguntaron sobre lo que dijo Gladys "la bomba tucumana" con respecto a una presunta burla que se vio en un clip de Combate, en el que Mica la imitaba: "La realidad es que era un concurso de juegos, eso era Combate. Cero intención de bullying. Pero ella sí me ha atacado muchísimo, eso está en todos los archivos". Con respecto a si Poroto Cubero iba a acompañarla en futuras noches, Mica confesó: "Hoy no vino por decisión mía. Me parecía que en la primera gala iba a ser complicado, así que le dije: "Amor, quedate en casa". Y tampoco creo que lo quiera para el ritmo de trío". Pasada la previa, ambos interpretaron "Don", de Miranda.

Al momento de la devolución, Nacha Guevara opinó que "fue raro", y agregó: "No entendí los arreglos, ¿por qué él iba tanto al falsete? Mica, vos tenés algo muy bueno, y es que decís "no canto", y esa sinceridad se agradece. Estuvo muy desajustado, pero ustedes entran un tren que ya viene andando. Pero la verdad es que no salió lindo" (5). En su turno, Karina "La Princesita" Tejeda coincidió con Nacha en que era positivo que Mica aceptara que no sabe cantar: "Está bueno que se defiendan poniéndole onda, y la pusieron. Quizá de acá adelante veamos la evolución y se pueda subir un poquito más. Estuvo bien, hasta ahí" (5).

El voto secreto está en manos de Oscar Mediavilla, quien opinó: "Mica, vos no cantás bien, pero destaco que le pusieron garra, vendieron bien la canción. Hubo partes, Mica, que estuvieron horribles, pero otras la supiste manejar. De todas maneras, sigan participando y tratá de esmerarte" (voto secreto).

Por último, Moria Casán consideró que le gustó mucho la personalidad de ambos, aunque hizo una observación: "El tema de Miranda ya me parece horrendo cantado por ellos, con todo el cariño que les tengo." (5). Y con quince puntos en total, Mica se convierte en el puntaje más bajo de la ronda.