Cantando 2020: Miguel Ángel Rodríguez contó por qué no quiso cantar Son amores

El ritmo centrado en temas simbólicas de novelas de eltrece encontró a Miguel Ángel Rodríguez haciendo un mix con las aperturas de dos novelas, Nano y Padre coraje. Pero Ángel de Brito le consultó al actor por qué no había querido hacer la apertura de Son amores, una de las ficciones más populares que protagonizó. Ante esa pregunta, él respondió: "Ese es un tema de murga, sería bueno hacerlo con Los auténticos decadentes en piso, pero la verdad es que esa canción no tiene mucho para jugar".

Más adelante, de Brito le consultó por los recuerdos que tenía de esa tira, y si los protagonistas tenían buena relación: "La novela fue genial. Y ellos se llevaban bien, fueron momentos muy particulares". Y sin intención de estirar la previa, Miguel Ángel junto a Lula Rosenthal comenzaron la pieza.

Cuando llegó la instancia del puntaje, Nacha Guevara consideró que Miguel Ángel parecía "un Plácido Domingo", y los felicitó: "Estuvo muy bien, me gustó. Lula sos fantástica, se entienden mucho, me gustó muchísimo. Gracias por el momento" (9). Luego Karina "La Princesita" Tejeda destacó también a Lula, y agregó: "Miguel, no tengo nada malo para decirte. La acompañaste excelentemente bien. Vi que transmitían mucho sentimiento" (8).

En su turno, Ocar Mediavilla los felicitó y expresó: "Ustedes son un buen equipo, y unos buenos representantes de este concurso" (voto secreto). Y en el cierre, Moria Casán concluyó: "Es la vez que mejor están lookeados. Están muy televisivos, muy de show, son una pareja muy arriba. Me gustaron y tienen química (8).

