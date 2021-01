Cantando 2020: la noche en la que El Guasón hizo llorar a Nacha Guevara Crédito: Captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de enero de 2021 • 00:02

Miguel Ángel Rodríguez se presentó en el escenario de Cantando 2020 vestido del Guasón y su compañera, Lula Rosenthal, como Lisa Minelli. "Yo no explicaría el porqué de los looks. Amo la película, al actor y al director. Este país no se queda atrás, pero falta plata", expresó el actor sobre la elección de su atuendo y luego sorprendió a Laurita Fernández expresando que su actor local favorito es Nicolás Cabré.

Juntos, Rosenthal y Rodríguez brindaron una versión en español de "That's Life", uno de los temas de la exitosa película del villano de DC mezclado con "Quizá ahora", de la obra Cabaret.

"¡Qué lindo es verlos!", comenzó su devolución Nacha Guevara (10), pero la emoción la obligó a hacer una pausa. Con lágrimas en los ojos, continuó: "Esa pasión por lo que hacen.. Verlo a Miguel como un chico, jugando, arriesgando, chapeau, señor. Y vos, Lula, naciste para hacer ese rol, me parece. Lo harías divinamente. Tenés todo para hacerlo. Cuando hay dos artistas, todo es posible y todo se cree. Muchas gracias".

Karina "La Princesita" (9) agregó: "Fue un loco, una mezcolanza, una ensalada. Pero hay ciertas ensaladas que me gustan y a mí esta me gustó. Con ustedes soy más exigente porque sé que son grandes artistas que vale la pena ver. Pueden hacer todo: cantar, jugar, actuar. Lo de hoy me gustó mucho. Estuvo muy bueno".

"Me gusta verlos. Lula, ojalá este sea el trampolín para que productores te llamen. Sos muy completa y merecés todo el éxito del mundo para posicionarte. Ese es el piropo de la semana y te lo dedico. Y Miguel es un impostor, y eso es difícil, manejar tan bien las cosas que el público se las crea. Me encantó lo que hicieron", agregó el dueño del voto secreto, Oscar Mediavilla.

Moria Casán (10), a su vez, cerró: "Es fuerte esto, porque la canción se llama 'Así es la vida'; en mayo estás arriba, después volvés a caer, y el mundo del actor es eso. Los artistas estamos haciendo una resistencia cultural y en este momento es muy valioso eso, que sigamos con esa sensibilidad trasmitiendo que así es la vida. Asombroso, magnético, sublime. No me voy a poner de pie porque me descalcé".

Al borde de las lágrimas, Lula pidió la palabra para agradecerle a su compañero: "Es tan fuerte esta pista y el amor por el equipo, por llegar hasta acá, que era algo que no creíamos. Si hemos tenido la posibilidad de jugar así es porque Miguel es muy generoso. He trabajado con gran cantidad de artistas, pero nunca he conocido un artista tan generoso como él. Ojalá que todos tengan un Miguel en su vida".

Conforme a los criterios de Más información