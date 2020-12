Cantando 2020: la noche en la que el escándalo le ganó al talento

Cantando 2020: la noche en la que, una vez más, el escándalo le ganó al talento Crédito: Prensa LaFlia

Este miércoles llegó el momento de descubrir el voto secreto de Moria Casán durante la última ronda de ritmo libre de Cantando 2020. De esta manera, Laurita Fernández y Angel De Brito fueron dando a conocer cuáles eran las parejas que, por haber conseguido el puntaje total más bajo, pasarían a la instancia de duelo.

Luego de que los conductores revelaran que el puntaje mínimo al que debían acceder las parejas para pasar a la siguiente instancia era 25, dieron a conocer cuál era el primer equipo en no alcanzar esa calificación: la compuesta por Flor Torrente y Michel Hersch. La lista se completó con Dan Breitman y Flor Anca, y Gladys "La Bomba Tucumana" y su hijo Tyago Griffo.

Una vez que cada pareja volvió a cantar sus temas, el jurado deliberó para salvar a la primera pareja. La encargada de revelarlo fue Casán: "Es una decisión unánime. Estuvieron todos fantásticos. Superaron la performance anterior. Felicitaciones a todos. El primer equipo salvado es el de Dan Breitman y Flor Anca".

Solo faltaba entonces saber quiénes serían los que seguirían en el certamen y quiénes lo abandonarían. "Hay decisión, pero esta vez es dividida. No fue tan terrible como otras veces, pero no fue unánime. Los que elegimos lo hicieron con mucha fuerza y mucha entrega. No es bronca, es hambre escénica. La pareja elegida es la de Gladys y Tyago Griffo".

De esta manera, la cantante, que fue la gran estrella de la noche al protagonizar otro escandaloso cruce con su colega Karina "La Princesita" que ocupó gran parte del programa, resultó la gran ganadora.

