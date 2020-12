Brian Lanzelotta y Ángela Leiva tuvieron una gran noche Crédito: Prensa LaFlia

Una nueva ronda de súper duelo sigue adelante en el Cantando 2020. Durante la noche del viernes, Ángel de Brito y Laurita Fernández les dieron la bienvenida a las seis parejas, y también al jurado, integrado por Oscar Mediavilla, Karina "La Princesita" Tejeda y Moria Casán, quienes contaron con la opinión de dos invitadas de lujo: Fátima Florez y Marcela Morelo.

El primer duelo de la noche, encontró enfrentados a Brian Lanzelotta y Ángela Leiva, contra Charlotte Caniggia. Al momento de la devolución, "La Princesita" le aseguró a la mediática: "Charlotte, no cantás mal, pero pasa que no te la crees, porque tenés una hermosa voz", y luego de decir eso se decantó por Leiva. Mediavilla elogió la performance de Lanzelotta, y también lo votó a él. Pero Moria sorprendió cuando aseguró: "Es tan rara la otra pareja, que da la vuelta. Cuando algo es tan malo, empieza a ser bueno, y me provoca una adrenalina diferente a los demás", y dicho eso votó a Charlotte. Marcela Morelo empató la situación al elegir también a la pareja número dos, por lo que Fátima debió desempatar y prefirió a Ángela y Brian. De ese modo, ellos siguen en el certamen, mientras que Charlotte debe seguir cantando y peleando por no ser eliminada.

En segundo lugar, midieron sus fuerza Carmen Barbieri y Maiano Zitto, al ritmo de "Si nos dejan", contra Pablo Ruiz y Melina De Piano, que se lucieron con "Bulería". Al momento de la devolución, Mediavilla consideró que "fue una gran actuación de ambas parejas", pero votó a Carmen. Moria felicitó a Pablo por verlo "suelto de cuerpo", pero también prefirió a Carmen. Morelo expresó que ambas parejas estaban muy bien: "Veo un nivel muy alto, con canciones muy difíciles para cantar", y se rindió ante el talento de Barbieri. Con la capocómica como ganadora del duelo, Fátima opinó veía a Pablo "mejor que nunca", y Karina se limitó a concluir que esa velada fue de las mejores que hizo Ruiz.

El tercer enfrentamiento encontró a Dan Breitman junto a Flor Anca con "Falsas esperanzas", versus Luisa Albinoni y Lautaro Rodríguez con "Atrévete a mirarme de frente". Una vez finalizados ambos números, Moria notó a Luisa con "forceps, como que costaba arrancar, no me convenció", mientras que a Dan lo vio "muy arriba", y por eso lo votó a él. Marcela felicitó a Breitman porque cantó una canción "muy complicada", y opinó que a Albinoni le "faltó swing en la voz". Sin embargo, la votó a ella.

En el último bloque, Dan entró al piso luciendo unos tacos altos, a raíz de un comentario de "la one", en el que le aconsejaba usar ese calzado para completar su look. Pero los tacos eran muy altos, y entre risas Dan no pudo evitar trastabillar y caerse. Siguiendo con la devolución, Fátima observó que el tema elegido por Albinoni "no le jugó a favor, y le impidió sacar el caudal de voz", y se decantó por Breitman. Y por último, Karina coincidió en el voto, y de esa forma el comediante se ubicó cómodo entre los once mejores del certamen.

