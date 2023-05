Ángela Leiva se emocionó al recordar a sus padres y reveló una curiosa anécdota con su mamá: “Nunca me avisaba”

escuchar

La carrera de Ángela Leiva despegó desde que ella era muy chiquita y, en 2008, se consagró ganadora del concurso Pasión Canta (FM Pasión), tras deslumbrar a los espectadores con su voz y talento, y consolidó su trayectoria en la música tropical en Cantando 2020. Sus papás siempre la apoyaron, hasta que fallecieron, cada uno en distintas etapas de su carrera. Este lunes, la intérprete de “Llamadas extrañas” se emocionó al recordarlos y reveló una curiosa anécdota con su mamá: “Nunca me avisaba”.

“Me costaba compararme con otros artistas. Pensaba que aún no era mi momento”, señaló la cantante de 34 años, que el año pasado se lució sobre el escenario del estadio Luna Park, en diálogo con Fernando Dente en Noche al Dente (América), la noche de este lunes. Y agregó: “Después, me la empecé a creer un poco más. Durante estos últimos cinco años, soy mi propia productora en todo sentido y estoy al frente de lo que hago, porque me encanta”.

Ángela Leiva se emocionó al hablar de sus papás

Leiva describió su profesión como “un estilo de vida” y señaló que cumplió 14 años en su ejercicio en abril pasado. En tanto, destacó el apoyo de sus padres desde sus inicios y se emocionó al recordarlos. “Mis viejos fueron un gran sostén, el gran apoyo. Agradezco mucho haber tenido siempre ese empuje de su parte. Hay muchos artistas que, lamentablemente, no lo tuvieron, aunque aún así lo lograron”, apuntó.

Y siguió: “En todo lo que hacemos los hijos, es importante. Mi vieja era mi gran fan, la cholula del barrio, a pesar de que le gustaba estar en el backstage. Mi papá, todo lo contrario, se subía al escenario conmigo”. “Él siempre me acompañó. Antes de yo ganar el concurso, que tenía mis bandas amateur del barrio, papá ponía su camioneta e íbamos todos adentro, con los instrumentos, a ensayar”, advirtió.

Una peculiar anécdota

Viviana y Eduardo fallecieron hace 10 y dos años, respectivamente. La mujer atravesó un duro cuadro de cáncer que culminó con la pérdida de su vida, mientras que el hombre, que recientemente había superado la enfermedad, contrajo coronavirus tan solo un día después y permaneció más de 20 días intubado. “Estoy en esa etapa donde me hacen más falta”, expresó la cantante.

Al día siguiente de haber superado el cáncer, el padre de Ángela Leiva dio positivo en Covid-19 Instagram @angelaleivaok

“Ahora, que estoy más grande, veo todo lo que logré en tan corto tiempo y me encantaría que papá y mamá estén acá, compartiendo conmigo. Me pasa que tengo ganas de llamarlos todavía”, detalló Leiva visiblemente emocionada.

Fue entonces cuando, consultada por Dente, la artista reveló una curiosa anécdota que protagonizaba su mamá. “¿Es verdad que sacaba la entrada para tus recitales, no te avisaba y te la encontrabas allá?”, preguntó el conductor. “Sí”, afirmó Ángela, y detalló: “Me acuerdo de un día en el boliche, que yo cantaba y la veo a mi vieja. Después, se sacaba fotos, ahí, toda divina”.

En tanto, expresó que se siente satisfecha con su trayectoria. “Estoy más presente en todo lo que hago y disfruto. También trato de pulir mi personalidad y mis defectos. Estoy muy feliz en pareja con mi novio, mis hermanos que los amo y mi familia”, concluyó.

LA NACION