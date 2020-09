Oscar Mediavilla, entre la ironía y el humor. Crédito: Jorge Luengo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de septiembre de 2020 • 00:45

Cuando parece que se vio todo, el Cantando 2020 siempre puede hacer una nueva pirueta en el aire y volver a sorprender. Y más cuando en el jurado está Oscar Mediavilla quien, como ya se ha dicho en este mismo espacio, se ha vuelto una presencia imprescindible.

El debut de Paula Trápani trajo a la pista también a Augusto Buccafusco, formado en el musical, viejo conocido del Soñando por cantar en la tele, y hoy famoso por sus clases de zumba vía Zoom. Bastó que Laurita hiciera referencia a ellas, para que se improvisara en la pista un baile en que participaron la conductora, Moria Casán, Karina La Princesita, Paula Trápani y. Mediavilla.

Siguiendo las indicaciones de Augusto, el grupo bailó frenéticamente, a excepción del jurado que no coordinaba una pierna con la otra. Hay que decir que trató, pero ni el oído musical lo salvó del papelón. Tanto así que no había terminado la coreo, y él ya se había vuelto, silbando bajito, a su escritorio.

Sin embargo, todo lo que le falta en coordinación le sobra en ironía y humor. Porque a la hora de tomar el micrófono se refirió al tema: "Siento que es lo mío. Es más, escucho la música y ya me paro, es algo que me surge. Siempre pongo 'Zunga' en el auto. El otro día puse un tema que me maravilló y me bajé en un semáforo a bailar".

El clima distendido llevó a que Ángel de Brito le preguntara por una anécdota íntima que había contado Patricia Sosa, en la cual un arrebato de pasión había dejado al Mediavilla sin ropa interior. "La cosa fue así. Ella estaba mirando una película, yo la busqué pero no me dio bola. Entonces me di vuelta para dormir, pero estaba tan al borde de la cama que me caí. Ella me quiso agarrar pero se quedó con el calzoncillo en la mano. Son accidentes de un tipo como yo, al que le gustan estos ritmos. Soy muy caliente, enloquezco".