Cantando 2020: el público y el jurado eligieron al primer equipo finalista

Este miércoles, los primeros dos equipos semifinalistas de Cantando 2020 se midieron para conseguir un lugar en la gran final. Cada pareja debió preparar cuatro temas, dos que ya había interpretado durante el concurso y dos nuevos.

Los primeros en salir en la pista fueron Lissa Vera, que entró como reemplazante de Gladys "La Bomba Tucumana" cuando contrajo Covid, y Tyago Griffo. Sus contrincantes, la pareja número dos, fue la compuesta por Agustín "Cachete" Sierra e Inbal Comedi.

La gran sorpresa de la noche fue la presencia en el estudio de Gladys. "Estoy feliz y conmocionada por estar en esta pista de nuevo. No quiero llorar... Estoy agradecida por la vida, y le agradezco a la gente que se preocupó por mi salud, y a la que no se preocupó también y a Dios. Estoy feliz y orgullosa de estar junto a este ser humano divino que yo crie. Estoy agradecida a la producción por convocarnos como familia y por habernos dado trabajo en un muy mal momento del país y del mundo, que no es el que conocemos", expresó la intérprete de "La pollera amarilla", al borde de las lágrimas.

Sobre cómo transitó la enfermedad, explicó: "Fue un momento muy feo, sobre todo por la soledad. No estoy acostumbrada a eso, soy una chica de familia y los tengo a todos en Tucumán. La fuerza del amor y del amor de Dios quiso que esté paradita acá. No tuvo que ver con el cuidado, sucede. Quiero que sepan que estoy sana, con alta epidemiológica.

"Tuve mi cuerpo muerto, caminaba a gatas al baño, tuve tos, dolor de garganta, pero no es como una gripe. Por favor, cuídense. Agradezco la oportunidad de reencontrarme con todos mis compañeros y Lissa es un sol", finalizó.

Los primeros en cantar, Vera y Griffo, eligieron interpretar uno de los boleros que popularizó Luis Miguel en su disco Segundo Romance: "La media vuelta".

Luego, ante a atenta mirada de los otros cuatro finalistas (Rocío Quiroz, Rodrigo Tapari, Ángela Leiva y Brian Lanzelotta) la pareja número dos cantó uno de los clásicos de Memphis, la blusera: "La flor más bella".

Entonces, llegó el momento de conocer la devolución del jurado, que en esta instancia no tiene la potestad de calificar, sino de elegir a una de las dos parejas en cada una de las cuatro batallas. La primera en hablar fue Nacha Guevara: "El tema de la pareja número uno es precioso y le quedó bien. A Tyago le queda bien esa tesitura. Hubo algunas cosas raras por el medio. Los chicos de la pareja dos se divirtieron y lo sacaron bien el tema. Curiosamente, voto por la pareja dos".

Karina "La Princesita", coincidió: "Oré mucho porque estoy muy nerviosa y le pedí a Dios que me ayude a dejar el afecto de lado, porque aprendí a quererlos a todos. A la pareja número uno los sentí inseguros, se olvidaron la letra. Puede pasar por los nervios. Me parece que hubo cosas que debía cantar Lissa y cantó Tyago. En la pareja dos noté mucha seguridad. Mi voto también es para la pareja número dos".

"Es muy difícil todo esto... Quiero decirle a todos que, pase lo que pase, son todos ganadores porque todos brillan. Voy a nivelar esta situación y votar por la pareja número uno", expresó, a su vez, Oscar Mediavilla.

Como suele ocurrir, Moria Casán estuvo de acuerdo con el productor musical: "Gladys, estás hecha una lady. Están muy guapos todos. La pareja número dos estuvo muy bien, me encantan y tienen mucha onda. Fue un homenaje a la mujer argentina. La pareja número uno me conmueve por la pasión. Deberían hacer un dúo romántico. Compro lo que me venden. Hubo garganta profunda. Me quedo con la pareja número uno". De esta manera, cada equipo obtuvo un punto.

Antes de seguir con las interpretaciones, los conductores, Ángel De Brito y Laurita Fernández presentaron un tape con un recuento del paso del único trío finalista.

Luego llegó el turno de que "La Bomba" volviera al escenario para interpretar junto a su hijo "Garganta con arena", de Cacho Castaña, uno de los primeros temas que presentaron en el programa. Al terminar, Griffo rompió en llanto por la emoción de volver a cantar junto a Gladys. "Acá afloran los sentimientos", explicó.

Tras ver el tape con el paso de Cachete e Inbal por la pista, la pareja interpretó nuevamente el éxito de Catupecu Machu, "A veces vuelvo".

Después de escuchar a las dos parejas, Guevara indicó: "Es la primera vez que Gladys empleó su emoción en la canción a su favor. Esta vez, su emoción personal pasó a ser universal. Elijo a la pareja número uno".

"Las desafinaciones de Agustín no fueron tan graves. Quiero destacar que Inbal siempre lo acompaña como él necesita. Sin embargo, la pareja uno me gustó más que la otra vez y la elijo", sumó Karina.

"Estamos viendo la mejor forma de Cachete. Pero bueno, tengo que elegir y aunque me gustaron ambas parejas, me inclino por la número uno", agregó Mediavilla. Por último, Casán indicó: "La canción de la pareja número dos me pareció difícil, pero Gladys y su hijo, con la canción del amado Cacho Castaña, lógicamente me llegaron mucho más". Así, el trío se alzó con su segundo punto.

Lissa volvió a la pista para cantar con Griffo "Déjame llorar", de Ricardo Montaner y, después, Inbal y Cachete estrenaron tema: "Matador", de Los Fabulosos Cadillacs.

"Voy a empezar por la pareja dos. Agustín, esto es como un recital. Y observo que siempre eligen lo mismo, y para sostenerse hay que tener dinámica. Siempre vas a las notas cortas, a lo seguro, a lo básico con el cuerpo. Por eso, porque la otra pareja es más ecléctica y toma más riesgos, elijo a la pareja número uno", señaló Guevara.

Karina sumó: "Me gustó mucho lo que hicieron Lissa y Tyago. No se nota que empezaron a cantar juntos hace poco. Me encantan los finales de Lissa. Siento que lo que hicieron Cachete e Inbal fue distinto en cuanto a la energía que brindaron, bailaron, hicieron todo... No sé qué hacer. Por la energía elijo a la pareja número dos".

"Cachete está en su mejor estado, pero a esta altura del partido uno tiene que elegir por lo que considera más interesante. Elijo a la pareja número uno", agregó Mediavilla. Moria, cerró: "La pareja número dos siempre tiene una ventaja: ser la última. Lo hicieron muy bien. Me encantó todo lo que hicieron, bailaron muy bien. Pero Lissa se comió la película. Tiene una personalidad subyugante, una postura, una seguridad... Impone autoridad escénica. Estoy hipnotizada por su personalidad y su garganta. Elijo a la pareja número uno". Así, el trío consiguió su tercer punto.

Griffo cantó luego otro bolero popularizado por Luis Miguel, "Usted", esta vez en compañía de su madre.

El último tema de la noche fue "La mano de Dios", el tema de Rodrigo Bueno dedicado a Diego Maradona, en la versión de Sierra y Comedi. Por falta de tiempo, los jurados solo eligieron una pareja, y en este caso fue unánime: los cuatro optaron por el equipo de Griffo, "La Bomba Tucumana" y Lissa Vera.

Solo faltaba saber el voto del público que es, en realidad, definitorio. Los ganadores, con el 58,7%, fueron Sierra y Comedi que deberán enfrentarse este viernes a quienes resulten ganadores de la otra semifinal.

