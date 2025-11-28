Virginia da Cunha reveló que Lissa Vera se bajó de los festejos por los 25 años de Bandana: “Quedamos todas recalculando”

Después de la polémica que envolvió al regreso de Bandana a los escenarios, Virginia da Cunha se sinceró sobre la interna del grupo y reveló en diálogo con Pía Shaw en un mano a mano con LA NACION que Lissa Vera se bajó de todos los proyectos que tienen planeados para celebrar los 25 años de la agrupación pop en 2026.

Lissa Vera, Virginia da Cunha, Valeria Gastaldi y Lourdes Fernández en el regreso de Bandana a los escenarios

“El domingo fue el primer reencuentro después de un montón de años. Lo re disfruté, aunque obviamente toda la previa fue completamente inesperada y angustiante”, expresó la cantante en referencia al show que dieron el fin de semana pasado en la fiesta L.A.T.M. +35, organizada por el DJ Tommy Muñoz.

"La magia sigue viva", expresó la cantante tras la presentación del grupo, aunque aclaró que "no fue el show oficial ni el formato a la altura de lo que sería un homenaje por los 25 años"

La antesala a la presentación de Bandana estuvo cargada de tensión. Por un lado, se especulaba con cómo sería el reencuentro entre Vera y Lourdes Fernández luego de su pelea. Cabe recordar que Lissa fue una de las denunciantes contra la expareja de su compañera, Leandro García Gómez, por violencia de género, lo que habría tensado la relación entre ambas. Luego, cuando comenzaron con los ensayos, Vera se bajó repentinamente de las entrevistas pautadas con la prensa y las actividades grupales programadas, aparentemente por motivos personales, dando lugar a un sinfin de declaraciones cruzadas entre ella y el resto de las integrantes de Bandana.

Da Cunha, Fernández y Gastaldi para LA NACION el día que Lissa Vera se dio de baja de las entrevistas pautadas con la prensa Hernan Zenteno - La Nacion

“No la pasé mal, creo que agradezco los años desde la montaña [vive en Mendoza desde la pandemia] que me dieron mucha templanza y una capacidad de observar las cosas sin tomármelas personales ni dramatizar, y entender que cada uno tiene su camino y sus historias no sanadas”, reflexionó Da Cunha. “Además, entiendo que aunque yo realmente anhelaba que se dieran un montón de cosas, es perfecto así, claramente hay cosas que todavía no se solucionaron y no dependen de mí, pero la veía a Vale [Gastaldi] llorando y diciendo ‘dejé a mis hijos y pasa esto’”.

"Apenas se vuelvan a alinear los planetas saldremos a gritar las fechas 2026 a los cuatro vientos", aseguró Virginia

En ese sentido, explicó que la situación conflictiva con Vera “venía desde mucho antes del episodio de Lourdes y Leandro”. “Tuvimos un montón de situaciones donde Lissa se plantaba y decía que no, se enojaba y se bajaba. Y nosotras nos fuimos adaptando muchas veces a sus ‘no’ y a sus límites, algunas veces entendiéndolos y otras, no. ¿Por qué desconfiar tanto?, ¿por qué no disfrutar?, ¿por qué estar todo el tiempo prepoteando a la gente? Eso se dio muchos meses antes de lo de Leandro y esto de ahora fue lo máximo que pasó que nos sorprendió, se bajó cuando ya estaba todo muy organizado y sobre la marcha; quedamos todas recalculando con el plan para 2026″, reveló Da Cunha, a la vez que remarcó que el show con Tommy Muñoz se hizo porque había un contrato firmado.

Virginia da Cunha y Lourdes Fernández en la fiesta L.A.T.M. +35, organizada por el DJ Tommy Muñoz, donde Bandana regresó a los escenarios

Consultada por Pía Shaw si existió una conversación con su compañera, Virginia afirmó que “todavía no” hablaron después de cumplir con el compromiso de la presentación del domingo. “En su momento me dijo ‘no estoy bien, te voy a contar después’. La abracé, le dije que ahora disfrutara y no volvimos a hablar”.

“Por ahora se bajó, pero todo puede cambiar. Yo siempre estoy esperando que vuelva y que esto sea por un tema personal o por algo que ya lo va a resolver y ya va a entender que es algo que se merece disfrutar y que va a volver a fluir. Hay algunos dramas que no son ni reales y que es cuestión de decir ‘bueno, ya está, voy a cambiar la perspectiva de esto y vamos a ir para adelante’, pero todavía no ha sucedido”, se lamentó la cantante y DJ.

SALIDA DE LISSA DE BANDANA - PÍA CON VIRGINIA

En ese sentido, Da Cunha aseguró que, a pesar de todo, ella está dispuesta a continuar con los planes celebratorios por los 25 años de Bandana: “Yo quiero disfrutar, vengo a sumar, he estado construyendo, poniendo todos mis recursos a disposición de este reencuentro. Tengo ganas de que estemos todas y si no, Bandana nos trasciende. Y si somos tres porque alguien no quiere estar, está en todo su derecho, como también en su momento no quiso Ivonne”. En ese sentido, dijo que espera que la vocalista de La Delio Valdez se sume en alguno de los proyectos: “Mi sueño es que ella participe. Lo hemos hablado y me dijo que en algún momento se va a dar, pero va a ser sorpresa, no es algo para anunciar”.

Junto a Tommy Muñoz, su manager provisional y "aliado", como lo definió Da Cunha

“Mientras tanto vamos a avanzar. Tommy está oficiando de manager. Somos muy inmanejables, pero es como nuestro aliado”, apuntó. Curiosamente, uno de los rumorados entredichos entre Vera y el resto de las Bandana tiene que ver con el management del grupo y las intervenciones “agresivas” [así las definió Gastaldi] del hermano de Lissa, que oficia como su representante.

¿Qué planean hacer en 2026? “La idea era empezar con un Gran Rex y después pasar a algo más grande. Hay una serie de ficción en camino y también un documental. Y está el disco con Sony, que quedó en stand by, con invitadas mujeres que hoy son número uno y que de chiquitas eran fans de Bandana", confió Da Cunha a Shaw. “Son un montón de cosas muy lindas, pero ahora estamos ahí, viendo cómo seguimos tejiendo con las ganas que tenemos y con los obstáculos que hay”, concluyó Virginia antes de retornar a la paz de su hogar en Mendoza, donde hace retiros espirituales además de su labor como DJ y cantante.