El fuerte descargo de Lissa Vera después de los dichos de Virginia da Cunha sobre su salida de Bandana

Se suma un nuevo capítulo a la interna entre las integrantes de Bandana luego de su regreso a los escenarios y en la previa a lo que serán los festejos por los 25 años de la agrupación surgida del reality Popstars. Luego de que Virginia da Cunha le contara a LA NACION que Lissa Vera “se bajó” de los proyectos para 2026, “cuando ya estaba todo muy organizado y sobre la marcha“, la propia cantante realizó un descargo a través de sus redes sociales.

SALIDA DE LISSA DE BANDANA - PÍA CON VIRGINIA

“A raíz de los diferentes comentarios y consultas que me han hecho referentes a mi continuidad en el proyecto de Bandana 2026, me veo obligada a dejar en claro que no me bajé del mismo ya que las negociaciones siguen en pie”, sentenció Vera en una historia que compartió en su cuenta de Instagram.

El descargo de Lissa Vera luego de los dichos de Virginia da Cunha

Horas antes, la cantante había esbozado algunas indirectas en sus redes sobre el conflicto latente con Lourdes Fernández, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha. Por un lado, mostró una foto suya en un entrenamiento de boxeo y aseguró: “Se viene un 2026 con todo”, dando a entender que ya está enfocada en los planes para el año entrante.

Las indirectas de Lissa Vera en medio de la interna de Bandana

Luego, compartió una imagen realizada con inteligencia artificial donde se pueden ver a dos leones en blanco y negro, chocando sus cabezas, enfrentados, y una frase alusiva al momento que está atravesando: “Acá, charlando con mi lado oscuro”.

Las palabras de Lissa antes de asegurar que aún no dio por finalizada su participación en Bandana

La antesala al regreso de Bandana a los escenarios el pasado domingo 23 de noviembre estuvo cargada de tensión. Por un lado, se especulaba con cómo sería el reencuentro entre Vera y Lourdes Fernández luego de su pelea y su distanciamiento por la denuncia que Lissa hizo contra la expareja de su compañera, Leandro García Gómez, por violencia de género. Pero luego, cuando Bandana comenzó con los ensayos, se develó una interna que involucraba a todas: Vera se bajó repentinamente de las entrevistas pautadas con la prensa y las actividades grupales programadas, aparentemente por motivos personales, dando lugar a un sinfín de declaraciones cruzadas entre ella y el resto de las integrantes de la agrupación.

Lissa Vera, Virginia da Cunha, Valeria Gastaldi y Lourdes Fernández en el regreso de Bandana a los escenarios

Al respecto, Da Cunha explicó que la situación conflictiva con Vera “venía desde mucho antes del episodio de Lourdes y Leandro”. “Tuvimos un montón de situaciones donde Lissa se plantaba y decía que no, se enojaba y se bajaba. Y nosotras nos fuimos adaptando muchas veces a sus ‘no’ y a sus límites, algunas veces entendiéndolos y otras, no. ¿Por qué desconfiar tanto?, ¿por qué no disfrutar?, ¿por qué estar todo el tiempo prepoteando a la gente? Eso se dio muchos meses antes de lo de Leandro y esto de ahora fue lo máximo que pasó que nos sorprendió. Se bajó cuando ya estaba todo muy organizado y sobre la marcha, quedamos todas recalculando con el plan para 2026″, reveló Da Cunha a Pía Shaw, a la vez que remarcó que el show con el DJ Tommy Muñoz finalmente se hizo porque había un contrato firmado.

Junto a Tommy Muñoz, su manager provisional y "aliado", como lo definió Da Cunha

“Por ahora se bajó, pero todo puede cambiar. Yo siempre estoy esperando que vuelva y que esto sea por un tema personal o por algo que ya lo va a resolver y ya va a entender que es algo que se merece disfrutar y que va a volver a fluir. Hay algunos dramas que no son ni reales y que es cuestión de decir ‘bueno, ya está, voy a cambiar la perspectiva de esto y vamos a ir para adelante’, pero todavía no ha sucedido”, se lamentó la cantante.

“Mientras tanto vamos a avanzar. Tommy está oficiando de manager. Somos muy inmanejables, pero es como nuestro aliado”, apuntó Da Cunha. Curiosamente, uno de los rumoreados entredichos entre Vera y el resto de las Bandana tendría que ver con el management del grupo y las intervenciones “agresivas” [así las definió Gastaldi] del hermano de Lissa, Jorge, que oficia como su representante personal.

La alegría de las cantantes al terminar su presentación, la primera que hicieron las cuatro juntas después de nueve años LATM+35

¿Qué planean hacer en 2026? “La idea era empezar con un Gran Rex y después pasar a algo más grande. Hay una serie de ficción en camino y también un documental. Y está el disco con Sony, que quedó en stand by, con invitadas mujeres que hoy son número uno y que de chiquitas eran fans de Bandana", confió Da Cunha a Shaw. “Son un montón de cosas muy lindas, pero ahora estamos ahí, viendo cómo seguimos tejiendo con las ganas que tenemos y con los obstáculos que hay”.