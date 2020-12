Cantando 2020: Rocío Quiróz, Rodrigo Tápari y "El Meneaito" que dividió al jurado Crédito: Prensa LaFlia

Este viernes, en Cantando 2020 debutó un nuevo "ritmo". En rigor, bajo la nomenclatura de "carnaval carioca" los distintos participantes brindarán versiones de aquellas canciones que no suelen faltar en las fiestas. Los encargados, una vez más, de abrir la ronda fueron los talentosos Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari, que interpretaron el clásico "El meneaíto", de El General.

Tras escucharlos, una seria Nacha Guevara dio su devolución, que en realidad sonó a queja: "Estoy muy confundida. Dicen 'carnaval carioca' y él aparece hablando como un cubano. ¿Esto qué tiene de carioca? ¡Es cualquier cosa! Yo esperaba ver salir gente con plumas, pero ahora entendí. Entiendan que soy una señora mayor".

"Hicieron lo que pudieron porque estuvo fuera de su registro. Estuvo bien armadito, pero estuvo por abajo de ustedes", completó.

Karina "La Princesita" (7) siguió por el mismo camino: "No es una canción que les permita mostrar todo lo que pueden hacer... Estuvo bien, pero la puesta... La verdad que no había mucho más para hacer".

"Para mí todo esto es totalmente fácil porque no tengo prejuicios. Siguiendo la línea de lo que digo siempre, los que cantan bien pueden cantar todos los ritmos. Ustedes tienen swing, y eso no se aprende. Le pusieron magia. Si no les gustó a mis compañeras del jurado, la próxima traigan un auto, sortéenlo, a ver si eso les gusta más", expresó, irónico, Oscar Mediavilla (10).

"No me gustó, me encantó. Primero, lo hicieron sexy, lo hicieron medio rapero, tuvieron diferentes tonos. Se lucieron muchísimo. Quiero señalar el sex appeal y el escenario que tiene Rodrigo, que lo estamos descubriendo. Rocío, mejoraste mucho tus pasos y tenés que mejorar tus hombros y sacar un poco más de cuello. Me hicieron mover todo el tiempo", cerró Moria Casán (10).

