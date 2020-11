Cantando 2020: Ruso, el perro de Claribel Medina se adueñó del escenario

Claribel Medina y Agostina Alarcón aparecieron en el escenario de Cantando 2020 con un invitado muy especial: su perro Ruso, de cinco años. "Trajo una carta de amor para una perra de alguien de acá: Marta la perra de Cachete Sierra", contó la joven actriz, que ya había contado su intención de tener una cita con el exprotagonista de Casi Ángeles y, de esta manera, demostró que no piensa darse por vencida fácilmente.

Luego, mientras Laurita Fernández jugaba con el perro, las participantes contaron lo importante que es la mascota en sus vidas. Y, más tarde, cuando cantaron "Me haces bien", de Jorge Drexler, el can las miró tranquilo, a un costado del escenario.

Tras escucharlas, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (7). "La canción es muy repetitiva. Le buscaron la vuelta, pero es muy monótona. Vi el esfuerzo de hacer los agudos más chicos y valoro esos progresos. Por momentos hubo excesos de armonías, pero siempre estamos mejorando. Suerte que sacaron al perro, porque no hay nadie que compita con un perro en un escenario".

Karina "La Princesita" (6), indicó: "Es una hermosa canción, pero no una buena elección para participar de un certamen. Las limitó un poquito. Los errores que hubieron no fueron tan graves. Me gustó".

"Ayer tuve un accidente con mi moto haciendo delivery y tuvimos que cambiar la puesta... Por eso la hicimos sentadas. Estoy bien. Hoy me fui a hacer una resonancia en la rodilla, para ver si tengo los ligamentos bien. Pero decidimos hacer la puesta así porque ayer casi no podía moverme ", reveló Agostina, antes de escuchar al dueño del voto secreto, Oscar Mediavilla. Entonces, el productor musical indicó: "Este es un tema tan íntimo y simple que es difícil".

"Me gustó mucho la actitud, sobre todo Claribel, pero el final me hizo tapar los oídos tres veces. Igual, hoy estoy buena", sumó Moria Casán (7), que en la noche del miércoles había sorprendido a los televidentes con calificaciones muy bajas.

Como todos los participantes, madre e hija debieron enfrentar luego al bolillero que, en esta ronda de ritmo libre, puede agregar o quitar puntos al azar. En su caso, la suerte quiso que sacaran un -3 y quedaran con escasos 17 puntos.

