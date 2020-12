Cantando 2020: sorpresivamente, Angela Leiva y Brian Lazelotta lograron uno de sus peores puntajes Crédito: Prensa LaFlia

Luego del ataque de furia de Moria Casán y de la polémica eliminación de Charlotte Caniggia, este martes comenzó una nueva ronda en Cantando 2020. Los encargados de romper el hielo fueron Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, que en esta oportunidad eligieron interpretar "Mi niña veneno", de Chino & Nacho.

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (8). "Fue muy agradable, como siempre. Pero me gustaría verlos en cosas más demandantes, que les exijan más, porque ustedes pueden. Ustedes siempre van a estar bien, pero vayamos por el muy bien".

"A mí me gustó, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que exploten, y esta vez eligieron un temita más para jugar un personaje, y no está mal. A Brian una parte no le entendí, pero porque era muy rápida, y al principio estiró un poquito la nota. Tal vez fue algo mío. Estuvo bien", agregó Karina "La Princesita" (8).

Oscar Mediavilla, dueño del voto secreto, indicó: "Ustedes saben que están entre los mejores. Entonces, teniendo esa referencia, yo espero que vengan acá y canten algo que me rompa el corazón y que me desmaye, no un tema como este. En este Cantando estoy esperando de ustedes algo más serio"

Por último, Casán (6) expresó: "La puesta fue como de Festilindo XL, pero qué pasa... A mí me gusta el ritmo, me dieron ganas de bailar, pero tipo trencito, que me da como para atrás. Ustedes tienen un rasgo muy apasionado y en estas canciones se apagan un poco. Tienen unas voces increíbles, pero el crescendo de un show hace que vayan creciendo hasta reventar. Lamentablemente, esto para mí no tuvo valor". En total, entonces, lograron 22 puntos.

