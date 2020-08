Cantando 2020: tras su eliminación, Melina Lezcano confesó haber llorado cuando terminó el programa Crédito: Instagram

6 de agosto de 2020 • 13:06

Melina Lezcano y Juan Pérsico fueron la primera pareja eliminada del Cantando 2020. Los integrantes de Agapornis fueron al duelo y, tras no convencer al jurado del certamen con la interpretación del clásico de Luis Miguel "Ahora te puedes marchar", perdieron en la votación del público frente al influencer Lizardo Ponce.

"No entré al programa para destacarme ni demostrar lo que canto. Al elegir cantar con Juan [Pérsico], me parecía divertido llevar a Agapornis a la pista, más en este momento que no sabemos cuándo vamos a volver a cantar", comentó Lezcano en Los ángeles de la mañana, sorprendida por haber sido eliminada en la primera ronda.

Si bien advirtió que no se lo esperaba, aseguró que su paso por el "Bailando por un sueño", en 2017, le enseño a manejar este tipo de situaciones. "En el 'Bailando' aprendí todo. Si superé eso... Podría haber entrado con un cantante pero elegí a Juan para divertirnos", confesó mientras destacó el trabajo y compromiso de su amigo para acompañarla en la pista. "Juan no pegaba una, era disfónico. No saben lo que trabajó; se sentaba todos los días a trabajar con la coach. Ayer me sorprendió con su avance", señaló.

Si bien su partenaire mejoró considerablemente y Melina se lookeó "más ochentosa" para el duelo, no alcanzó. "Lizardo estuvo muy bien ayer y Karina [Jelinek] también. Yo los hubiese salvado a ellos y después a nosotros. Al teléfono hubiera mandado a Esmeralda [Mitre] y a Agus [Sierra]", lanzó la cantante de cumbia pop.

"Todos sabían que si iban al teléfono con Lizardo iban a perder. Confieso que lloré un toque cuando terminó el programa. No tuve ni tiempo de despedirme, ni de hablar de los perros", advirtió lamentado su corto desempeño en el reality.

Tras confesar que está soltera y preparando un nuevo proyecto junto a su amiga Cande Molfese, Melina le dio un consejo a todos sus compañeros que siguen en carrera: "Pásenlo lindo. No se peleen, lleven diversión que en este momento se necesita mucho".