Cantando 2020: el tenso cruce entre Nacha Guevara y Laura Novoa Crédito: Prensa LaFlia

28 de agosto de 2020 • 01:34

Luego de haber obtenido la mayor cantidad de votos en la eliminación y haber dejado afuera de concurso a Facundo Mazzei y Agustina Agazzani, volvieron al escenario de Cantando 2020 Laura Novoa y Patricio Arellano. "El otro día no entendíamos nada. Ahora, antes de salir, me emocioné con la propuesta de Jay Mammón, pero dejé de verla porque me di cuenta de que tenía que cuidarme la voz para cantar", contó la actriz.

Luego, para sorpresa de los conductores, Angel De Brito y Laurita Fernández, la actriz reveló que su vestuario fue armado con prendas que le cedieron sus colegas y amigas Leticia Bredice y Romina Gaetani.

Después de brindar una versión de "Mil horas", el hit de Los Abuelos de la Nada, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (4). "¡Cómo tenès que remar, Patricio! Laura no estás arrancando. Estás incómoda. No te soltás. Estás tremendamente contenida y eso tiñe toda la propuesta. Por eso, no sucede nada. Patricio canta muy bien, pero no hay una pareja. Las desafinaciones podrían estar compensadas con pasión, con entrega o con oficio, se aceptan, pero aquí eso no pasó", consideró la exconductora de Me gusta ser mujer.

Novoa, entonces, se vio obligada a hacer una aclaración: "Es su posición y está bien. La verdad es que hacemos todo con pasión. Y sobre mi pasión no puede opinar nadie porque yo soy muy apasionada... Trabajamos mucho en todos los detalles. No soy cantante. Si no le gustó no puedo hacer nada; es su opinión".

"No estoy diciendo que no seas trabajadora ni una gran profesional. Tenés una carrera que lo avala y que yo respeto profundamente. Lo que digo es que no estás sacando a relucir lo gran actriz qus sos. A veces, se suple el no ser cantante con la actuación. El actor tiene muchos más recursos y vos no los estás usando", agregó Guevara.

Luego llegó el turno de Karina "La Princesita" (6), quien consideró que "más allá de las desafinaciones, al final fue a dos voces y Laura lo hizo muy bien". Además, agregó: "Fue la primera vez que me gustaron".

"Se ve el esfuerzo que Laura está haciendo. No estoy de acuerdo con Nacha. Si sacaras a la actriz, en lugar de cantar hablarías, que es lo que hacen muchos. Patricio canta muy bien y hace que se disimule lo que le falta a ella. Estuvo bien. Le pusieron garra y ganas", sumó Oscar Mediavilla.

Por último, Moria Casán -dueña durante esta ronda de rock nacional del voto secreto- expresó: "Patricio se está sacando el ataque de pánico que le produce esta pista a todos los que cantan bien. A Laura le falta determinación en la pisada. Es tan femenina y frágil que parece que se va a quebrar. Hasta virgen da. Es una pareja que tiene ganas y lo que vi me gustó".