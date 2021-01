Cantando 2020: el testimonio de Rocío Quiroz, tras perder su casa en la tormenta

Rodrigo Tapari interpreto "Fuiste" Crédito: Prensa LaFlia

La noche de lunes del Cantando 2020 comenzó con una mala noticia. Ángel de Brito y Laurita Fernández contaron que Rocío Quiroz no podía presentarse a cantar, porque su casa sufrió importantes destrozos como consecuencia de la tormenta de la madrugada anterior. De esa manera, Rodrigo Tapari interpretó "Fuiste" junto a la coach de la pareja, Ana Durañona, pero antes de eso, los conductores mantuvieron un breve diálogo con Quiroz.

En comunicación con la cantante, Ángel le preguntó qué había sucedido, y Rocío expresó: "Fue algo horrible. Estábamos en casa, venía una tormenta pero no pensamos que era para tanto, y de repente empezó como un remolino, y explotó todo. Arriba estamos construyendo, y el viento tiró toda la construcción. Yo me quedé helada, empecé a gritar, pensamos que se venía todo abajo, mi bebé estaba desesperada llorando. La empecé a revisar, y tenía astillitas de vidrio. Fue algo horrible. Ahora la beba está bien, por suerte no le pasó nada a ella, ni a nosotros. Hoy levantarnos y ver cómo quedó todo fue algo inexplicable".

Más adelante, la cantante prosiguió: "Ahora a arrancar de nuevo. Yo siempre pienso en progresar, en pensar en mi familia, yo soy muy sensible, a mí me cuesta mucho todo, me pongo mal. Pero bueno, son cosas que uno no sabe por qué pasan, y me lo sigo preguntando. Por suerte no nos pasó nada. De lo nervios me bajó la presión. Ahora estoy más tranquila, pero nunca pensé que esto me iba a pasar. Nosotros queríamos terminar nuestra casa, la pieza de la bebé, y que nos pase todo esto es horrible. Pero agradezco a toda la producción, y a la gente que me hace el aguante".

Al momento de tomar la palabra, su compañero le dijo: "Cuando ella me llama, lo primero que pensé fue en la bebé. Ella sabe que la adoramos, y a su familia, y uno tiene un instinto como padre, y cuando sucede algo así piensa en la protección de sus hijos. Pero lo que importa es que están sanos. Ella sabe que acá tiene una familia que la apoya. Ro, hay que seguir, a veces es muy duro, pero vamos a hacer lo que aprendimos acá".

Luego de cantar "Fuiste", Nacha Guevara se sinceró y dijo que era muy difícil evaluarlos después de lo que sucedió, y contó: "Ustedes tienen una historia de progreso, de talento, de modo que por supuesto que no es la mejor noche, pero hay una historia y lo que le pasa a Rocío debe ser respetado" (10). Karina "La Princesita" Tejeda coincidió con Nacha, y destacó: "Hay que tener respeto por la situación, y ustedes hicieron lo que pudieron con poco ensayo, no me voy a poner a pensar nada, me parece que quiero tener en cuenta lo que está sucediendo" (8).

En su turno, Oscar Mediavilla expresó también su respeto hacia Rocío, y comentó: "Ustedes son muy buenos cantantes" (voto secreto), y en último lugar, Moria Casán sorprendió cuando le ofreció a Rocío su casa como vivienda temporal: "Yo le presto mi casa, tiene todas las comodidades. Yo la invito, y si no tiene coche, le pongo todo". Y dicho eso, felicitó al equipo (9).

