Cantando 2020: Tyago Griffo contó cómo evoluciona Gladys "La Bomba Tucumana"

Tyago Griffo junto a Lissa Vera Crédito: Prensa LaFlia

12 de enero de 2021 • 02:18

Con las semifinales a dos día de distancia, llegó Tyago Griffo junto a Lissa Vera, que sigue como reemplazo de Gladys "La Bomba Tucumana". Luego de saludar a Ángel de Brito y Laurita Fernández, Tyago les contó cómo sigue su madre: "Ella está bien, gracias a Dios está mejor de lo que se sentía la semana pasada, transitando el final de esta enfermedad". Y dicho eso, ambos interpretaron "Le hace falta un beso".

En la devolución, Nacha Guevara le dijo a Lissa que el tema no le permitió lucirse, aunque destacó: "Están conectados, estuvo muy bien porque lo hacen muy bien los dos (8). Karina "La Princesita" Tejeda elogió a Tyago, y le dijo a Lissa: "Estás haciendo algo en lo que no te hemos visto, sin embargo, me encantó" (8). Luego Oscar Mediavilla opinó que la pareja "lo hizo bien" (voto secreto), mientras que Moria Casán concluyó: "Lissa tenés un sexy impresionante. A mí me encantó, porque me parece que tu garganta se acomoda a este ritmo, entraste en otro rango vocal y me diste otra cosa, y me encantó. Tyago es la optimización de la excelencia" (10).

Agustín "Cachete" Sierra también se presentó al Cantando 2020. Muy consciente del apoyo que recibió del público, el participante reflexionó: "Es una locura estar en la última semana. Veníamos por una o dos galas, y estar acá después de cinco o seis meses es una alegría inmensa". Y dicho eso, interpretó "Bombón asesino" junto a su compañera, Inbal Comedí.

Luego del número, Nacha opinó que estuvo "maso", y detectó que desafinaciones: "Hubo cierta cosa de ritmo que atrasó; más o menos, chicos" (7). Karina sí quiso destacar un avance en Cachete: "Hay desafinaciones, pero pienso que en alguien que no es cantante, hay que priorizar otras cosas. A mí me gustó" (7). En su turno, Oscar confesó estar "confundido", y se explayó: "Vos tenés una cosa a favor, que es la empatía y el cariño de la gente, y eso te mantiene vivo. Pero hoy cantaste mal, desafinado, pero a vos la gente te quiere, así que vas a pelearla" (voto secreto). En último lugar, Moria elogió al concursante, al que tildó de "extremadamente carismático" (8).

El encargado de cerrar el ritmo fue Dan Breitman, junto a Flor Anca. Él confesó estar muy nervioso, y detalló: "Estamos cansados, contentos de haber llegado hasta acá, muy felices y agradecidos". Después de interpretar "Agüita", Nacha lo felicitó por su evolución, y detalló: "Este ritmo no es el de ustedes, pero lo hicieron muy bien" (8). Karina también se mostró satisfecha (8), mientras que Mediavilla consideró que la cumbia "no les queda tan bien, pero no es que lo hayan hecho mal" (voto secreto). En el cierre, Moria fue muy breve: "La verdad es que no me gustó, no reflejan el espíritu. Y Dan en algunos momentos sos gracioso, pero a veces tenés cara de ataque de pánico, pero es tu modo de ser. De cualquier manera son buenísimos, pero no me convenció" (7).

