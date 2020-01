Carlos Rottemberg: "El cliente del teatro es la clase media"

Carlos Rottemberg, el entrevistado de esta noche de Hablemos de otra cosa, con Pablo Sirvén

Carlos Rottemberg es uno de los empresarios teatrales más reconocidos del país. Dueño de salas en Buenos Aires y Mar del Plata, el productor conoce el mundo de las tablas como pocos y es uno de los máximos referentes a la hora de hablar del tema.

Desde Punta del Este, en una charla mano a mano con Pablo Sirvén para el ciclo Hablemos de otra cosa, Rottemberg hizo un análisis sobre como la enconomía del país impacta enormemente sobre la venta de entradas. La entrevista tendrá su estreno esta noche, a las 21, en el segundo envío de verano del programa.

"El cliente del teatro es, desde siempre, la clase media", aseguró el empresario antes de explicar cómo llegó a esta conclusión. "Poniéndome serio, puedo decirte que la clase que tiene necesidades básicas insatisfechas ni piensa en el teatro, porque incluso cuando hay algún interés por la cultura, no pueden acceder ya que el precio de la entrada sigue siendo oneroso para ese sector".

"En contrapartida, aquellos que son muy muy ricos no van al teatro. Nunca sabré si es porque no les interesa o porque son tan ricos que tienen algún contacto para manguearte entradas, pero no las compran", agregó un poco entre risas. "Por lo tanto, nuestro cliente es la clase media, y la clase media está totalmente ligada al estado económico general".

Estudiando las cifras de venta de tickets de los últimos años, Rottemberg asegura que las fluctuaciones económicas del país se reflejan inmediatamente en la industria teatral. "Cuando se ven los datos de la actividad teatral que audita la Asociación de Empresarios de Teatro y Música, Aadet, rápidamente notás que lo que pasa con la economía influye totalmente en la subida y bajada de la venta de entradas".

El empresario, que tiene salas en Mar del Plata y suele producir obras en dicha ciudad durante la temporada, también habló sobre cómo se juzga la inflación anual que sufren las cosas en dicha ciudad. "La nota periodística dice básicamente que Mar del Plata es la cuna de la inflación. El título es: 'En Mar del Plata los alquileres suben un 30%'. La verdad es que habría que decir que en la ciudad los alquileres suben un 20% menos que la inflación, ¿Por qué no van a subir el 30 si todo subió más?".

"Me acuerdo cuando, en el gobierno anterior al anterior, el Indec no daba datos. En ese momento, todos calculábamos más o menos para vivir un 22, 23, 25 de inflación y el título de un medio importante fue: 'En Mar del Plata los alquileres van a aumentar un 20%'. Yo le respondía a ese título: '¿Cómo no van a aumentar si todo, incluido la tapa del diario, aumentó?'".