Cinthia Fernández arremetió contra Graciela Alfano: "Sos mala gente"

"Hubo un incidente en un lugar muy top, no en el palacio de la cucaracha", dijo hoy Graciela Alfano para lanzar un chimento en clave de enigmático en Los ángeles de la mañana, y así desató el odio en su compañera de panel, Cinthia Fernández .

"Perdón. Me parece que te fuiste de tema. No le faltes el respeto porque es una empresa de gente muy laburadora", respondió la bailarina, dándose aludida por el emprendimiento comercial de su pareja, Matías Baclini, que se llama El Palacio de la Oportunidad.

"Sos una lacra Alfano. Sos mala gente, seguí acostándote con los militares", le gritó enfurecida, en referencia al supuesto romance que Graciela habría tenido con el dictador Emilio Massera, un tema que a Alfano ya le trajo problemas con sus compañeras en el mismo programa.

"Conmigo no vas a joder, bicha mala. Eso sos", agregó Fernández y siguió: "A mí ironías no". Alfano, en tanto, se defendió: "Soy tan extremadamente buena con la señora Fernández, que pese que mi abogado me ha dicho que le haga una demanda, la tengo detenida porque tiene problemas económicos. Pero si te la buscas, la vas a tener", aseguró la exvedette.

"Es tremendo el acoso que estás haciendo, no juegues con gente que labura. Siempre te vas de tema", la acusó Cinthia, a pesar de que Ángel de Brito le había advertido que había pisado el palito, que sola se había dado por aludida.

"Alguien me explica de qué habla. El palacio de la cucaracha se le dice, desde épocas antiquísimas, a lugares donde se vive muy mal. Es humor", apuntó Alfano para dar por terminado el tema.