Claribel Medina habló sobre la difícil relación con su exmarido, Pablo Alarcón

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de octubre de 2020 • 15:13

"Yo tengo a alguien por ahí, sí", confirmó este viernes Claribel Medina, cuando le preguntaron si está en pareja. "Es un muchacho, grande, que conocí un día que estaba espantosa porque venía de ensayar. Es músico pero trabaja en construcción, y es interesante porque un día viene el pintor, otra el albañil, otro el constructor", detalló con picardía en Los ángeles de la mañana la participante del Cantando 2020.

La actriz también reveló que no tiene una buena relación con su expareja y padre de sus dos hijas, Pablo Alarcón: "Cuando la relación terminó me pregunté si podía quedarme a vivir aquí y no extrañar a mi familia en Puerto Rico. Pero lo mismo me pasaría allá, porque amo este país desde el momento que llegué. Amo los dos países. Pero con Pablo nos llevamos más o menos, nos respetamos mutuamente pero no es que nos de alegría vernos. Sé que habla bien de mí; yo también soy un espectáculo para la cámara", dijo con ironía.

"Tenemos formas muy distintas de ver la vida. Crié a mis hijas muy aventureras, con mucha libertad, una es bióloga y la otra es artista y trabaja como una loca también. Hay que disfrutar de la vida. Un día quizá las llevaba a la escuela y de repente, en la puerta, se me ocurría que podíamos ir al campo a andar a caballo. E íbamos. Y Pablo llamaba un poco enojado. No soy irresponsable, pero él es más conservador" explicó.

Durante el programa, Lucía Galán, quien fue pareja de Alarcón durante muchos años, le mandó un saludo a través de Angel de Brito y le dijo que la quería mucho. Y Claribel se emocionó hasta las lágrimas: "Amo a Lucía porque nos ayudó mucho en la comunicación con Pablo y fue una gran consejera para mis hijas. Siento que es una amiga, y si nos vemos charlamos y nos matamos de risa. Es una gran mujer, una buena persona. Si tuviera una dificultad, sé que puedo contar con ella. Me encantaría que se reconciliara con Pablo porque se han amado mucho. Y la invito a Cantando: ¡Hagamos con Agostina un Pimpinela!".

Finalmente, Claribel contó que siente mucho orgullo de participar del Cantando 2020 con su hija: "Me da placer, energía, admiración y cuando la miro pienso que la traje al mundo y hoy es una mujer libre. Este es su camino y el arte le pertenece, pero es un mundo dificilísimo y no quisiera que sufra".

Conforme a los criterios de Más información