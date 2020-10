Tras su separación, Pablo Alarcón no descarta reconciliarse con Lucía Galán: "La amo mucho"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de octubre de 2020 • 15:19

Hace unos meses, la noticia de la separación entre Pablo Alarcón y Lucía Galán sorprendió a todos. Si bien ambos prefirieron mantener esta decisión en el ámbito de lo privado, este miércoles el actor rompió el silencio en Los ángeles de la mañana y confesó que no descarta una reconciliación con la cantante.

"Nosotros nos amamos, nos llamamos continuamente, sé toda su vida. Estamos todos separados en este momento del país", expresó Alarcón echándole la culpa a la cuarentena que ya lleva más de 200 días. Tras asegurar que fue un amor de muchos años, el artista confesó que aún sigue enamorado de la integrante del dúo Pimpinela. "No dejaré de amarla porque es un ser maravilloso. La amo mucho y sé lo que siente por mí. Este es un momento muy difícil para todos", repitió una vez más.

Mientras repetía una y otra vez que su vínculo es muy fuerte y que más que separación se trata de "un distanciamiento", Alarcón advirtió que no descarta una reconciliación a futuro. "Es la obligación reconciliarse, es a lo único que hemos venido a la tierra. Nos seguiremos acompañando. Lucia es un ser muy especial, bondadosa, se ocupa de los amigos, en este momento está con un chiquito del hogar en su casa y se ocupa como si fuera su hijo", señaló enumerando lo que más lo enamoró de Galán.

Tras asegurar que la pandemia complicó a todos en distintos ámbitos de la vida, el actor habló sobre su presente laboral: "Para los artistas ni te cuento, sin trabajo, vendiendo lo que podemos, viviendo de lo que podemos. Estaba por hacer El curioso incidente del perro a medianoche, empezando a ensayar y se paró. Me había armado toda la estructura para hacer un espectáculo de cocina, en el que cocino y actúo, y ahora la estoy vendiendo. La ayuda de mi hija se ha transformado en algo importante para mí económicamente", comentó preocupado.

Minutos después, Alarcón hizo referencia a la participación de su hija Agostina en el Cantando 2020y se mostró orgulloso. "Estoy ansioso, esperando que llegue la semana que viene para ver a mi hija. La estoy viendo muy bien, es un ángel, tiene todo para ese tipo de programa", indicó.

"Agostina es incansable. Debo reconocer que cuando ella no está en casa, porque trabaja y hace sus repartos en moto, la extraño. Es la alegría de la casa. Intento mandarle luz porque es una chica que se la merece. Es un ser maravilloso. Es buena, talentosa, trabajadora, desprolija, despelotada, con mucha energía. Tiene mucha bondad, dos por tres viene con perros de la calle o ayuda a gente de la calle, a la noche salimos a repartir comida", agregó sobre la personalidad de su hija.

Luego de confesar que el jurado del reality lo pone un poco nervioso, expresó: "Espero que la traten bien. Ella es muy fuerte, se va a defender así que no me preocupo por ella". En cuanto a cómo ve a su exmujer, Claribel Medina, en la pista, opinó: "Es profesional, esta de vuelta de muchas cosas, lo maneja muy bien. Pero su hija tiene diez veces más energía que ella y tiene muchas ganas de quedarse en el medio porque canta, actúa, baila. Hace un buen dúo con la madre. Yo creo que van a ganar".

Tras definir a su otra hija Antonela como lo opuesto ["Se parece más a mí, porque es más para adentro"], Alarcón aprovechó la cámara para quejarse en vivo. "Agostina a mí no me pide opinión de nada, no me pregunta nada. Es más, cuando quiero abrir la boca me dice que la deje tranquila, es absolutamente independiente", concluyó, entre risas.