Cómo arrancó el primer programa de La Voz Argentina

Con un plantel renovado de coaches, conformado íntegramente por artistas argentinos y el debut en la conducción de Nicolás Occhiato, comenzó este lunes una nueva edición de La Voz Argentina, el concurso de talentos más exitoso de los últimos tiempos.

Como ya lo venían anunciando las publicidades emitidas por Telefe, este año Soledad Pastorutti es la única de los miembros originales del staff que mantiene su lugar dentro del programa como coach de uno de los equipos, mientras que Lali Espósito, que participó de las últimas dos ediciones, también vuelve a ser de la partida.

Las acompañan Ale Sergi y Juliana Gattas, el dúo Miranda!, que supo participar del ciclo durante las primeras temporadas hasta el desembarco de Ricardo Montaner y sus hijos Mau y Ricky. A este grupo de artistas consagrados se sumó uno de los jóvenes cantantes más populares de los últimos años: el cordobés Luck Ra.

Antes de que los coaches comenzaran a elegir a los primeros integrantes de sus equipos en las audiciones a ciegas -la primera instancia del concurso- hubo tiempo para que desplegaran su arte: juntos entonaron varios de los hits que los hicieron famosos.

Comenzó Soledad, con “Ya lo sabía”, uno de los grandes éxitos de Miranda! El dúo, a su vez, entonó el estribillo de “Hola, perdida”, del cuartetero cordobés. En tanto, Luck Ra, a su vez, brindó su propia versión de “33″, uno de los himnos del nuevo disco de Lali, que terminó el set interpretando “Brindis”, de Pastorutti.

Los primeros concursantes

Luego, con los cinco ya ubicados en sus butacas, comenzaron las audiciones a ciegas. Occhiato dio la bienvenida al público y comenzó a demostrar que el carisma y la naturalidad siempre suma: “¡Bienvenidos a La Voz Argentina 2025¡ ¡Llegó el día! Miren lo que es este estudio, es un estadio, es enorme y la cantidad de gente que hay".

Después de tanto anuncio, finalmente debutó Nico Occhiato como conductor de La Voz Argentina Adrián Díaz - Prensa

Y entonces, llegó el dúo que rompió el hielo en la primera de las audiciones a ciegas: Mauricio Tarantola y Agustín Carletti. Antes de presentarse en el escenario, contaron que se conocieron en el Conservatorio de Música de Río Cuarto y que se presentan juntos desde hace 15 años.

Juntos, brindaron una versión de “El olvidado”, de Néstor Garnica, acompañándose con guitarra y armónica. La primera en girar su butaca, apenas sonaron los primeros acordes, fue Soledad, seguida por Miranda! A último momento, Lali también decidió presentar batalla. Y entonces, los miembros del dúo debieron elegir a qué equipo deseaban pertenecer.

Como ocurre siempre en estas instancias, los coaches intentaron convencerlos, pero no hubo sorpresas: eligieron a la representante del folclore, que, así, reclutó a los primeros miembros de su equipo.

Luego, llegó el momento de conocer a Gabriel Franchelli, de El Palomar, un veterinario que, desde siempre, quiso cantar. En primer encuentro entre el aspirante y el conductor se produjo, de hecho, en el pet shop de Gabriel, y también participó Carlitos, el famoso perro de Occhiato que fue bañado y acicalado, sin inmutarse.

Ya en el estudio, Gabriel mostró su talento para el canto, entonando “Defying Gravity”, de la película Wicked y consiguió que Sergi y Gattas giraran sus butacas antes de que estallara el estribillo. En ese momento, se sumaron Lali y Soledad. Y segundos antes de que terminara el tema, se agregó Luck Ra.

El participante, que se convirtió en el primero en tener la opción de elegir entre los cuatro equipos, terminó optando por la flamante ganadora del Gardel a la Mejor canción pop, por “Fanático”.

La tercera aspirante en probar suerte en las audiciones a ciegas fue Catalina Rivero, del barrio porteño de Almagro. El tema elegido para su presentación fue un clásico de principio de los años ochenta, “Eye of the tiger”, de Survivor. A pesar de que cosechó elogios, no logró que ninguno de los coaches girara su butaca.

Inmediatamente, apareció en escena la platense Nina Ventre, que cantó “Latin Girl”, de Emilia Mernes y logró despertar el interés de los cinco coaches. Sin embargo, los miembros de Miranda! dieron por supuesto que la participante iba a elegir a Lali y decidieron hacer uso del recurso de “bloquear” a su contrincante, dejándola fuera de competencia.

Las sospechas del dúo fueron confirmadas por Nina, que confesó que la intérprete de “Disciplina” era su primera opción. Su decisión, entonces, fue comenzar a formar parte del equipo de Sergi y Gattas.

Débora Báez, de la localidad bonaerense de Ituzaingó, a su vez, decidió cantar “Love of my life”, de Queen, pero no logró conquistar a los coaches, a pesar de que elogiaron su presentación.

El final quedó en manos de Pablo Galve, de Mendoza, quien se definió como “alguien que ha sufrido mucho” y contó que durante 6 años padeció una enfermedad en sus riñones que se solucionó con un trasplante, cuando se descubrió que su madre era compatible.

En su audición a ciegas, Galve brindó una versión de “La cabaña” de La Konga y ocurrió lo que todos los televidentes presentían: logró que Luck Ra se diera vuelta y término formando parte de su equipo. Y así, sin despedida ni palabras finales de Occhiato, se terminó el primer programa de La Voz Argentina 2025.

Rating

La expectativa del debut de este show de talentos se vio reflejado en el minuto a minuto, ya que arrancó con un piso de 14 puntos de rating y luego fue creciendo, trepó a 17 puntos y tocó un pico de 19,6 puntos.