Celeste Muriega, sobre su experiencia con el coronavirus: "Sentí que tenía 200 años" Crédito: Instagram

18 de agosto de 2020 • 14:41

Luego de que diera positivo su hisopado de Covid-19, Celeste Muriega ya se siente mejor. Sin embargo, su experiencia con el coronavirus no fue nada sencilla. "Es un día a día. Hoy estoy bien", contó en Intrusos. "Me empecé a sentir rara el lunes de la semana pasada pero no me alarmé. El miércoles fui a desfilar al programa Corte y confección y me sentí un poco mareada, pero creí que había comido mal y corrido mucho. No me permití caer. Cuando volví a mi casa, me desplomé", explicó.

La modelo y conductora continuó con su relato: "Traté de descansar y al día siguiente sentí el cuerpo pesado, como si tuviera 200 años. Me preparé algo para comer y no sentí el gusto, y ahí me alarmé. Tampoco le sentí el olor del perfume. Me fui a hisopar y me aislé y avisé a todos los que había visto. Esperé el resultado y fue positivo. El fin de semana estuve con altibajos: a veces me falta un poco el aire y tengo cansancio corporal y comer una galletita o un choclo es lo mismo. Además, me costaba hablar de corrido porque me daba tos. Ayer y hoy me siento bien, quizá ya lo pasé".

Aunque cree que ya "pasó lo peor", a Muriega todavía le quedan unos días de aislamiento. "Todavía no recupere el gusto del todo, aunque ya empecé a diferenciar lo dulce de lo salado. Hay momentos que pasé que no están buenos pero ya está, es una cuestión de días. No tengo enfermedades preexistentes y por eso esto es pasajero y anecdótico. No sé dónde me contagié porque me cuidé mucho", señaló.

"Lo peor de esto es no ver a mis padres. No los vi el día del padre ni en mi cumpleaños, y pensaba que no valía la pena tanto sacrificio. Y cuando el test me dio positivo me dije que sí, que menos mal que no los vi. No me lo hubiese perdonado", dijo notablemente emocionada.

Finalmente Muriega, compañera de Sol Pérez y Romina Malaspina en Canal 26, opinó sobre ellas. "Creo que no se pueden ni ver, pero yo estoy en otro estudio así que voy a hablar de mi experiencia porque no me las cruzo. Cuando arranqué en Noticias 26, la idea era hacer una conducción con Diego Codini. Después me dijeron que iba a venir una persona para hacer un segmento de tecnología. Pero luego me dijeron que iba a conducir con nosotros. Romina es una divina, no tengo nada en contra de ella, pero pregunté en la producción qué pasaba y me dijeron que la entrenemos para un programa que ella tiene ya los domingos en el canal", explicó.