Romina Malaspina, sobre el bloqueo de Sol Pérez en las redes: "Me decepcionó"

Romina Malaspina se refirió al bloqueo de Sol Pérez y aseguró: "Me defraudó"

Desde que lució un sensual top en su debut en el noticiero de Canal 26, Romina Malaspina sigue dando que hablar. Hace unos días se supo que Sol Pérez, su colega en ese canal, la bloqueó de las redes sociales. "Yo no manejo mis redes sino una empresa de marketing y hacen lo que creen que es mejor. Pregunté y me dijeron que era porque llegaban muchos comentarios y las marcas no te quieren cuando tenés comentarios negativos", había dicho Sol.

Después de dejar que las aguas se aquieten, Malaspina salió a responderle a su compañera de canal. "No entiendo por qué Sol me bloqueó, pero fue el mismo día que usé el top. Le habrá molestado", contó la conductora este viernes en Hay que ver, el programa que conducen Denise Dumas y José María Listorti por El Nueve.

"Me empezó a seguir cuando debuté en Canal 26, donde todos me recibieron muy bien. Después me di cuenta enseguida me había bloqueado porque entré a mirar unos tuits y no había nada", reveló. Y continuó, poniendo en duda la palabra de Pérez: "Yo también tengo community manager y me pregunta si puede bloquear a alguien".

"Nunca tuve un problema con Sol. Sé que dijeron que salí con un futbolista con el que había salido ella pero o eso cierto porque ni lo conozco", aseguró, sobre una de las versiones que circulaban sobre el motivo del enojo de la ex "chica del clima".

"Si estás bien no hablás mal de nadie. Y si hablás mal de otro, es porque vos estás mal. Eso es lo que pienso", sentenció. Y agregó: "Sol me desilusiona, porque las mujeres luchamos por la igualdad y por bancarnos y tenemos que estar unidas para eso. Me decepcionó y la verdad es que me sorprende lo que pasó", finalizó.