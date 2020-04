Coronavirus: la emoción de Lola Ponce, lejos de sus afectos en plena pandemia

Desde México, Lola Ponce se emocionó al hablar de su familia en Argentina Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de abril de 2020 • 16:03

"Ya llevo 50 días de cuarentena ", dijo Lola Ponce este miércoles desde México , donde reside actualmente con su marido y sus dos hijas. "Volví de Italia, donde estuve seis días trabajando, y cuando regresé me puse en cuarentena, para cuidar a mi familia. Y ya después seguimos todos, aunque acá el aislamiento no es obligatorio", contó la cantante y actriz en Intrusos .

"Estoy siempre muy conectada con Argentina porque ahí vive mi familia y los extraño mucho. Me parece que están llevando esto adelante muy bien. Los argentinos debemos estar unidos, no solo en la pandemia", opinó. Emocionada, explicó luego que era el cumpleaños de su mamá y pidió a todos que la ayudaran a cantar el feliz cumpleaños. Tras secarse las lágrimas, dijo que hace mucho tiempo que no ve a su familia, y eso suele ponerla un poco triste.

"Estoy componiendo bastante. Y también cocino. No soy buenísima, soy mejor cantando [risas]. Pero me ayuda mi suegra que es chef y vive cerca. Hago muy ricas pastas. Pasamos tiempo en familia, tenemos nuestra huerta. Tratamos de vivir simple, sin contaminar, respetando el planeta", indicó.

Ponce explicó que casi no viaja a Roma, Italia, por pedido de su madre. "Mi mamá me salvó. Hizo que usara barbijo, y que me cuidara mucho. Siempre la escuché, le hice caso. Viajé a finales de febrero y nadie usaba barbijo en Italia, nadie se cuidaba. Fui al Vaticano a agradecer, ya había poca gente. Es muy triste lo que sucede en Italia, se les fue de las manos", concluyó la cantante, que vivió muchos años en el país europeo.

Finalmente contó que sus hijas, Erin y Regina, estudian desde su casa y que ella les enseña en español y su marido Aaron, en inglés. "Es muy lindo saber que podemos ser maestros de nuestros hijos. Intentamos que tengan de las dos culturas", finalizó.