Cuánto midió la vuelta de Por el mundo con Susana Giménez y Marley

Una vez más, Marley comenzó su periplo internacional con el programa de la televisión que más millas tiene en su haber: Por el mundo. Este domingo, el conductor eligió a Susana Giménez como primera conductora invitada y decidió arrancar por Turquía, el país que está en boca de todos por el “Wanda gate”.

Estratégicamente, Telefe programó Elijo creer, la película que cuenta la intimidad de la Selección Nacional y esa gran hazaña que fue ganar el Mundial de fútbol Qatar 2022 en primera persona, con testimonios de sus protagonistas. El film le dejó un buen piso de 8 puntos.

Junto a la diva de los teléfonos recorrieron lugares emblemáticos de Estambul como el Gran Bazar, donde ella probó y se compró de todo. Pasearon por diferentes mezquitas, tomaron café turco desde un mirador altísimo y se animó a reflotar la famosa polémica que estalló por el tapado que usó María Julia Alsogaray en la serie de Carlos Menem.

Marley entrevistó a Susan Giménez en la vuelta al TV de Por el mundo Captura Telefe

“Hace 40 años de esto, la verdad es que ya estoy confundida. No sé por qué ella decía que era suyo, no voy a soportar que diga eso cuando no estaba”, declaró en referencia a las declaraciones de Graciela Alfano. En la primera media hora, el estreno llegó a los 11 puntos.

Por otro lado, Marley visitó un Hammam, en donde hizo un ritual para el cuerpo y la mente, junto a Mirko. Y recorrió parte del aeropuerto de Estambul que es uno de los más grandes del mundo. Cuando visitaron la mezquita de Santa Sofía, tuvieron que comprar un pañuelo para el cabello de Susana y pantalones largos para el conductor y su equipo porque no estaban con la vestimenta adecuada. El debut subió a los 14.6 puntos, liderando la franja.

Marley junto a Mauro Icardi Captura Telefe

Para sorpresa de los fans de la novela Las mil y una noches, prometieron entrevistar a Halit Ergenç, actor que saltó a la fama mundial por interpretar a Onur. Junto con Bergüzar Korel, su pareja en la vida real, que le dio vida al personaje Sherezade, protagonizaron la ficción que inició el boom de las ficciones turcas en nuestro país y que rompió todos los récords de audiencia en el mundo. Recientemente, Ergenç fue noticia porque la Justicia turca lo condenó a 1 año, 10 meses y 15 días de prisión, en suspenso, por falso testimonio y haber mentido en su declaración como testigo durante el proceso judicial de un complejo caso de su país. Pero la nota se verá en el próximo programa, el viernes a las 22.30.

En medio del escándalo que vive con Wanda Nara, litigio que llena horas y horas de la pantalla chica, el programa vendió una nota con Mauro Icardi en la que habló de todo. Pero solo se pudo ver un avance, en donde el futbolista apareció distendido, bromeando sobre la relación entre su hija y Mirko. Si bien trascendió que respondió a casi todo, y evitó hablar sobre su exesposa, habrá que esperar hasta el próximo programa para verla completa. Este gesto provocó el enojo de muchos televidentes que estaban a la espera de la nota y lo expresaron en redes. La marca máxima de la noche fue de 14.8 puntos, muy buenos números para un domingo por la noche.

Los próximos viajes serán junto a Vero Lozano, Momi Giardina, Flor Jazmín, Charlotte y Alex Caniggia, Karina Jelinek, Flor de la V y muchas figuras más. En esta nueva temporada, Marley recorrerá destinos impresionantes como China, Vietnam, Tailandia, India, Corea y Japón.