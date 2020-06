El enojo de Dalma Maradona: "A mi papá le cambiaron el teléfono y no me dan el nuevo número"

"Estoy enfurecida. Pasa lo de siempre y escribí esos tuits porque es la única forma que tengo de comunicarme con mi papá. Pronto será el día del padre y quieren que no nos comuniquemos con él para decirle que no nos interesa, que no nos ocupamos y no lo llamamos", contó este miércoles Dalma Maradona, en Intrusos . La hija mayor de Diego Maradona denunció que el entorno de su papá le habría cambiado el teléfono de un día para el otro, y que no le daban el nuevo número.

"De un día para el otro, no me puedo comunicar más con mi papá. La última vez que hablamos fue el lunes. Nos comunicamos casi todos los días, porque mi hija Roma empezó a hablar y él se muere por verla: estamos horas al teléfono. No lo van a privar de disfrutar de su nieta", relató Dalma y aseguró que Diego no se da cuenta de que le cambian el teléfono. "Fue una sorpresa llamarlo y que digan que el número no existe. Eso sucede siempre y la historia se repite. Pasa así: empieza a hablar conmigo y con la familia y le cambian el teléfono. Te juro por mi hija que no necesito nada de mi papá más que hablar con él. No le pido plata, siempre trabajé, mi marido también y no necesitamos plata de mi papá. Tengo identificado quién le cambia el teléfono y todos lo saben pero no voy a nombrar a nadie".

"¿Es Matías Morla [el abogado de Diego Maradona]?", arriesgó Rial. "Todos sabemos quién es. Es el mismo que va a la tele a decir que yo le pido dólares a mi papá. Le llenan la cabeza en contra nuestra. Rocío Oliva estuvo ahí y les mintió en la cara y ninguno de ustedes se dio cuenta . Tiene un coacheo espectacular de su abogado. Yo no sé si se sigue viendo con mi papá o no. Pero lo que sí sé es que corrieron a Johnny, un primo nuestro, y pusieron a un familiar de Rocío. Pero eso no me interesa. Yo quiero hablar con mi papá", aseguró Dalma. "Y no me entra en la cabeza que no lo dejen mirar televisión y si mi papá está viendo algún programa, le ponen una película. Estoy harta. Es una fiaca salir en la tele para pedir el número de mi papá".

Dalma no quiso contar si Diego está sedado o no, como aseguran muchos. "No quiero hablar en la tele de él. Solamente le digo lo que me parece, de manera privada. Si no me dan el número voy a ir a su casa, no le tengo miedo a nadie. Antes de la cuarentena nos veíamos y hablábamos un montón. Que sepa que lo quiero. El día del padre voy a ir a llevarle un regalo", avisó.

Con ganas de hablar, contó que todavía no le perdonó a Maradona que no fuera a su casamiento. "Creo que no se lo voy a perdonar nunca porque me dolió un montón. Pero la vida sigue y yo quiero ver a mi papá. Y creo que le dolió más a él porque yo tuve una noche hermosa igual. Creo que se dio cuenta tarde. Y ahora me doy cuenta de que con Roma no se quiere perder nada y me parece bien. Nunca cortaría su relación con su nieta", aseguró.

También tuvo unas palabras sobre la serie de Amazon Prime sobre Diego Maradona . "Si cuentan cosas que no son reales, voy a hacer lo mismo que hizo mi mamá [Claudia Villafañe], e iniciaré acciones legales. Tengo amigos que trabajaron en la serie y sé que cuentan cosas que no son ciertas. Y voy a contar algo que pinta el objetivo, que es mostrar el quilombo y no la carrera de mi papá: el actor que lo interpreta cuando era chico, patea con la derecha, se dieron cuenta tarde y tuvieron que arreglarlo digitalmente", señaló finalmente.