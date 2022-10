Flavia Palmiero, entre un amor que nació en una fiesta infantil y los hombres que la conquistaron

escuchar

Flavia Palmiero y el productor Luis Scalella, dueño de Argentina Sono Film, llevan 10 años juntos y se conocieron en un cumpleaños infantil. A pesar de que él había intentado seducirla con mensajes de whastApp, la actriz recién le dio una oportunidad cuando se aseguró de que tenían amigos en común. El enamoramiento fue mutuo y ella se divirtió mucho en la primera salida a un restaurante de moda. Y si bien convivieron durante la pandemia, la pareja decidió que ahora lo mejor para la relación era que cada uno viviera en su casa

“Flor de la V me invitó a su casa cuando sus hijos, Isabella y Paul, cumplieron un año, en 2012. Ahí conocí a Luis. Tenemos muchos amigos en común que nos presentaron, charlamos un rato y, cuando estaba por irme, me dijo: ‘Espero que esta vez respondas mi mensaje y aceptes salir a comer’. No entendí de qué hablaba y después me explicó que me había mandado varios mensajes de WhastApp que nunca respondí. Obvio que no iba a aceptar una cita con alguien que no conocía; no le presto atención a una propuesta que llega de un número que no tengo agendado”, contó alguna vez en Los ángeles de la mañana, el programa de Ángel De Brito.

La primera cita no se hizo esperar y fue una cena en Tegui, el restaurante que tenía Germán Martitegui. “Nos divertimos mucho y eso me resultó seductor. Además tener amigos en común me dio confianza, y eso es muy importante”, aseguró Palmiero.

Una pareja cama afuera

Flavia Palmiero y Luis Scalella convivieron durante la pandemia, pero después para cuidar la pareja decidieron que lo mejor era que cada uno tuviera su espacio Gerardo Viercovich

No conviven, aunque sí lo hicieron en 2020, durante la primera parte de la cuarentena por el Covid-19 porque necesitaron compartir esos meses de encierro. “Fue una situación especial. Arranqué el aislamiento inclusive antes de que lo declararan en la Argentina porque había viajado a Europa y volví con dolor de garganta, me hisoparon y mandaron a aislar. No era Covid, pero me asusté mucho. Después Luis se mudó a casa y mi hijo Gianni se fue con su papá. Así que fue una convivencia medio forzada. Una linda experiencia pero no definitiva ”, detalló en una entrevista.

Sin embargo, ahora eligen ser una pareja con cama afuera. “Nos gusta tener cada uno su casa y vernos cuando tenemos ganas. Estamos muchísimo tiempo juntos, pero yo no soy muy fan del ensamblaje familiar y siento que quien lo cuenta como algo ideal, inventa. Luis tiene hijos y nietos que viven en los Estados Unidos y mis hijos se llevan genial con Luis. Compartimos comidas, reuniones todos juntos, pero está bueno que sea una elección y no una obligación. Tal vez más adelante sentimos la necesidad de convivir, pero no nos pasa ahora. Admito que soy muy obsesiva y él también tiene su carácter. Es un poco cabrón, y no hay ningún hombre que no quiera ser el centro en la vida de su mujer. Por eso s iempre le digo que es mejor vernos cuando los dos tenemos ganas y tiempo para dedicarle al otro”, se sinceró cuando fue participante de MasterChef Celebrity.

Pocos celos y mucha intimidad

Flavia Palmiero y Luis Scalella, en una importante alfombra roja de un festival de cine

La actriz también confesó que “ninguno de los dos es celoso”. Y sumó: “Nos conocimos ya grandes y esa madurez nos da tranquilidad. Siento que antes me exigía para armar planes, tener salidas o me dejaba arrastrar por gente que necesita estar en actividad permanente, aunque yo no tuviera ganas. Hoy los dos disfrutamos de una comida rica, una copa de vino y mirar una serie en casa. Ese es un plan perfecto para Luis y para mí. Somos súper compañeros y nos peleamos como cualquier pareja, pero nos gusta compartir viajes, encuentros, reuniones, y la vida diaria”.

Además Palmiero le aseguró a LA NACION que vivir en casas separadas es, posiblemente, “una clave para seguir juntos”. “Nos queremos mucho, nos acompañamos y vamos sorteando distintas etapas”, remarcó.

Los hijos de su primer matrimonio

Flavia Palmiero se casó con el empresario Marco Batellini en 1987 y fueron padres de Gianmarco, de 28 años, chef, y de Giuliana, de 33, arquitecta. Se separaron diez años después aunque mantienen una buena relación. “Aprendimos a llevarnos bien después de muchos años y lo hicimos por nuestros hijos”, le confió a LA NACION. “Soy muy madraza, lo más importante que tengo en la vida son mis hijos, no me imagino la vida sin ellos. Fui mamá por primera vez a los 22 años, así que no tengo registro de mi vida sin ser madre. Nunca tuve niñera, pero sí gente que me ayudaba en casa”.

Un amor cuestionado por la diferencia de edad

Mucho se habló también de la relación que tuvo la actriz con Franco Macri. Se conocieron en una fiesta en Punta del Este en 1998, cuando ella tenía 32 años y él, 68. “Era el tío de mi mejor amiga, Daniela. Había pasado un año de mi separación y él me invitó a su fiesta de fin de año de Punta del Este, y mi amiga me dijo que su tío estaba enamorado de mí. Fui por cortesía y me pareció muy interesante y muy cordial y esa misma noche se me declaró. Me encantó cómo me trataba, el compromiso que tenía conmigo. Me protegía, me hacía sentir muy bien, me hacía feliz. Me gusta el hombre protector, inteligente. De a poco, me enamoré y sé que lo impactó encontrarse con una mujer y no con una chica”, reveló en un programa de televisión. Estuvieron juntos dos años.