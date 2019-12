El blooper hot de Noelia Marzol que salió al aire

La modelo protagonizó un incómodo momento en PH: Podemos Hablar Crédito: Instagram Noelia Marzol

A veces, la emoción juega en contra cuando se está en un programa de televisión, y Noelia Marzol lo supo el sábado por la noche en el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff, PH: Podemos Hablar.

Sobre el final de la transmisión, Graciela Alfano y Cristian Castro protagonizaron una de las "perlitas" de la noche: se dieron un fogoso beso que causó furor en el piso. Marzol comenzó a saltar emocionada y, sin darse cuenta, la parte superior de su vestido negro se deslizó hacia abajo, dejando al descubierto sus partes íntimas. La modelo, actriz y bailarina se sintió muy avergonzada al advertir lo que había sucedido, e inmediatamente la joven Sofi Morandi la ayudó a acomodarse y a estar más tranquila.

"Noelia, ¿estás bien? Yo no vi nada", le dijo el conductor a la exparticipante del "Súper Bailando": "Pará, esto lo editamos. ¿Esto lo editamos? Por favor se los pido, chicos. ¡Por favor les pido!", expresó Marzol, en alusión a cómo el programa se graba previamente, por lo cual se pueden extraer momentos desafortunados. De todas formas, el "blooper hot" de la bailarina salió al aire.

Se trató de una emisión picante de PH, ya que también Cristian Castro reveló varios secretos, entre ellos, cómo es su relación con su colega, Luis Miguel.

"Es verdad que me he peleado con Luis Miguel por una mujer. No somos amigos porque él no ha querido. Lo fuimos en un momento muy lindo, pero me decepcionó un poco su personalidad", expresó tajante. "Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció un poquito. La empezó a enamorar y ella me lo decía, entonces como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije a Daisy que pruebe de salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho", añadió.

En cuanto al vínculo actual, Castro aseveró que no es óptimo. "He ido a sus shows y siempre me hacía pasar, pero yo siento el cambio de energía y me pone triste. Siempre va a tener el mismo lugar dentro de mi corazón, nunca va a cambiar, y espero que él lo considere", concluyó.