Tras su exitoso verano, en el que se consagró como subcampeona del Bailando 2023 (América), Noelia Marzol se prepara para arrancar el año con las actividades de sus hijos como prioridad. No obstante, encontrar el lugar adecuado para que Donatello, su primogénito, estudie, no está siendo tan sencillo. Por eso, hizo uso de sus redes sociales para extender su búsqueda de establecimientos educativos, dando cuenta de que, hasta el momento, no habría dado con el lugar correcto. Asimismo, dejó en claro cuáles son los estrictos requisitos que tiene para el lugar al cual asista el pequeño.

Noelia Marzol y Ramiro Arias son padres de Donatello y Alfonsina (Foto: Instagram @noeliamarzolok)

La actriz y su marido desde 2021, Ramiro Arias, tienen dos hijos en común: Donatello, nacido en mayo de 2021, y Alfonsina, quien llegó a la familia en diciembre de 2022. Durante su paso por el certamen de baile, la modelo contó con el apoyo incondicional de su familia, tanto en casa como en la pista de baile.

Activa usuaria de las redes sociales, Marzol tiene dos millones y medio de seguidores en Instagram. Allí comparte un poco de todo, desde lo que fueron sus coreografías en el Bailando, hasta producciones de fotos, postales familiares y divertidos videos de sus dos hijos. En este sentido, es su vía para mantenerse en contacto con sus fans y fue por eso que les pidió ayuda en la búsqueda de una escuela para que asista Donatello.

“Voy a decir algo polémico, seguramente para muchas, pero es lo que me pasa. Estoy buscando colegios para Dona”, expresó en sus stories de Instagram y cuestionó: “¿No existe algún colegio de Zona Norte donde no usen tablet?”. Con esto, dejó entrever su malestar ante las propuestas que le hicieron llegar hasta el momento. Fue entonces cuando abrió una cajita de sugerencias, para que sus seguidores depositaran sus comentarios.

Noelia Marzol enumeró los requisitos que tiene para el colegio de su hijo Donatello (Foto: Instagram @noeliamarzolok)

No obstante, la influencer se retractó y expresó que el colegio no utilice dispositivos electrónicos para las clases “no es mi única pretensión”. En este sentido, agregó: “Que sea laico, que no usen tablet, bilingüe y que no ofrezca rugby como deporte”. Una vez más dejó el “buzón de sugerencias”, para que, quienes tuvieran algún dato, se lo pudieran compartir.

Si bien recibió las recomendaciones que pidió, sus posteos abrieron un debate en las redes y no faltaron quienes la cuestionaron.

Noelia Marzol habló del romance que tuvo con Nicolás Occhiato y fue picante con Flor Vigna

Días atrás, justo antes de finalizar su paso por el Bailando 2023, la exprotagonista de Millennials vivió un incómodo momento cuando Flor Vigna, contó públicamente y delante de toda su familia, que ellas tenían un ex en común. En diálogo con LAM (América), Marzol rememoró su romance con Nicolás Occhiato - ex de Vigna -, pero aseguró que su relación nunca fue un secreto: “Yo soy súper transparente, no oculto a nadie porque no tengo nada que ocultar. Estaba sola y las personas con las que salía siempre estuvieron solas”.

Noelia Marzol recordó su romance con Occhiato y apuntó contra Flor Vigna (Foto: Instagram @noeliamarzolok / @nicoocchiato / @florvigna)

“A mi vida pasada la asumo completamente. Soy feliz con cada una de las relaciones que tuve porque siempre fueron buenas personas y relaciones sanas. Y ahora estoy casada y tengo dos hijos y no voy a hablar de mis exparejas porque me parece que no tiene ningún sentido y está todo concluido y consumado”, arremetió Marzol y apuntó tajante contra Vigna: “No tengo idea de quién habla Flor; si le gusta hablar de sus ex que lo diga ella, porque yo no tengo idea”. Finalmente, terminaron revelando que el segundo “picaflor” era el coreógrafo, Matias Napp.