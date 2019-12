El cantante contó que se distanció de Luis Miguel por una mujer

21 de diciembre de 2019 • 23:56

Este sábado por la noche, PH: Podemos Hablar contó con la visita de una estrella internacional: Cristian Castro. Durante la ronda de preguntas y respuestas, el cantante mexicano sorprendió al hablar abiertamente sobre su pelea con Luis Miguel y al confesar que tuvo un romance con Thalía.

"Es verdad que me he peleado con Luis Miguel por una mujer. Son secretos con los que debería escribir un libro", dijo mostrándose reacio a dar detalles, sin embargo, no pudo evitar continuar con la historia. "No somos amigos porque él no ha querido".

Según contó Castro, ambas estrellas solían compartir muchos momentos juntos. "Fuimos amigos en un momento muy lindo, pero me decepcionó un poco su personalidad", dijo. "Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció un poquito. La empezó a enamorar y ella me lo decía, entonces como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije a Daisy que pruebe de salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho".

"Quien tendría que estar molesto debería ser yo, pero es él quien se hace el ofendido con esto", expresó Cristian, y agregó que le encantaría volver a compartir momentos con el sol de México. "Yo solamente quiero tener nuevamente mi amistad con él, que no se tome tan a pecho lo de esta mujer porque fue una coincidencia. Él se enamoró a morir de ella, pero no por eso deja de ser una coincidencia. Él piensa que lo mío fue a propósito, pero no es así".

Daisy y Luismi salieron durante algún tiempo, y aunque la relación entre ellos terminó, los cantantes nunca volvieron a recuperar su amistad. "He ido a sus shows y siempre me hacía pasar, pero yo siento el cambio de energía y me pone triste. Siempre va a tener el mismo lugar dentro de mi corazón, nunca va a cambiar, y espero que él lo considere"

Su romance con Thalía

Durante la noche, Castro también dio una primicia que sorprendió a todos. "Tuve un romance con Thalía", disparó cuando nadie lo esperaba. "Nunca lo conté, es la primera vez que lo digo", agregó negándose a dar muchos detalles.

"Fue antes de que ella se casara. Tuvimos una cosita ahí tranquila, no fuimos novios pero tuvimos días en donde sentimos cosas bonitas", contó sin dar fechas exactas ni muchos detalles. "Lo único que quiero es que no se entere su marido", dijo sobre el empresario de la música Tommy Mottola.