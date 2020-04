El dramático presente de Alejandro Lamarque, conocido por su personaje "Palmiro Caballasca" Crédito: Captura de video

28 de abril de 2020 • 10:18

El actor Alejandro Lamarque , conocido por su personaje Palmiro Caballasca en Señorita maestra , hizo un desesperado pedido de ayuda durante un móvil con Crónica TV: "Estoy ciego , no tengo para comer, y la verdad es que ni un perro puede vivir así ". Además contó que dado el contexto de pandemia de coronavirus le resulta imposible tener la higiene necesaria: " No tengo baño, ni lavandina ni alcohol en gel ".

El actor que muchos recuerdan por la frase "me hirve la sangre" habló desde la casilla en donde vive, en la localidad de San Vicente, y contó su duro presente: " No tengo trabajo ni ningún ingreso y no tengo nadie que me lleve a hacerme ver los ojos . Quiero saber si tiene algún tipo de cura mi ceguera".

Lamarque contó que perdió la visión hace un año: "Me dejé estar y me agarraron cataratas. Fue al hospital oftalmológico Santa Lucía y no había turnos para operarme. Nunca me ayudaron. Después fui empeorando y ahora no veo directamente". A su vez, reveló que antes de perder la vista trabajaba como remisero.

"Si me curo de los ojos yo vuelvo a laburar. Es un asco como estoy viviendo . Acá no hay agua ni baño. No me puedo lavar la ropa", relató. También aseguró que sufre hipertensión y no puede comprarse la medicación que necesita: "Vivo en el medio del campo y a la gente de este lugar no le puedo pedir nada más. Vine por seis meses y hace dos años que estoy acá".

El actor de 51 años confesó que sobrevive gracias a la ayuda del Estado: "Tuve que llamar a Desarrollo Social para que me den comida. Gracias a eso como. Tengo una hija y dos nietos, y sé que les da vergüenza que yo hable por televisión y muestre cómo vivo".

Sobre el final el conductor de Crónicas 20.20 , Diego Moranzoni, le ofreció ayudarlo consiguiéndole la visita de un oftalmólogo para que le revise la vista, y Lamarque le agradeció el gesto: "Gracias de corazón. Ojalá pueda recuperar la vista y salir adelante".