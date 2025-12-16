MasterChef Celebrity: hubo pica entre Damián Betular y Germán Martitegui, y Wanda sugirió “poner un ring con guantes”

“Continuamos con este especial Olimpiadas”, adelantó Wanda Nara, al momento de dar por iniciada una nueva emisión de MasterChef Celebrity. Y dicho eso, la conductora le dio la bienvenida a los participantes de la velada; ellos eran Susana Roccasalvo, Agustín “Cachete” Sierra, Ian Lucas, Emilia Attías, Julia Calvo, Sofía “La Reini” Gonet, Evangelina Anderson y el “Chino” Leunis.

En medio de un estudio decorado con artículos deportivos, los jugadores arriesgaron que el boxeo podía ser el eje de la noche, y todos estuvieron en lo cierto. En ese momento, Germán Martitegui expresó: “Como lo ven, hoy el protagonista es el boxeo”, mientras que Damián Betular agregó: “Cada canasta que ven, representa una categoría del boxeo”, y el jurado detalló que el peso de cada canasto, contenía distintas cantidad de artículos en su interior.

De ese modo, el Peso pesado tenía múltiples ítems, mientras que el peso mosca tenía muy pocos. Y a continuación, Donato de Santis concluyó: “Para entrar en calor, hoy vamos a ver cómo se manejan con la soga, para establecer su rendimiento. El participante que logre mas saltos, se adjudica la canasta con mayor cantidad de ingredientes, y así sucesivamente”.

Entre la desconfianza y la esperanza, todos los participantes se turnaron la soga, para determinar cómo iban a repartirse los canastos. Al finalizar la ronda y una vez que todos probaron suerte, el orden quedó establecido de la siguiente manera según quienes hicieron más saltos: Emilia se ubicó en primer lugar, seguida del Chino. A ellos le siguió Ian, después Evangelina, Cachete, Susana, La Reini, y en último lugar Julia. Y por último, Betular anunció: “Van a tener sesenta minutos para preparar lo que ustedes quieran, tienen que hacer platos ganadores”, a la vez que Donato exclamó: “¡Nos tienen que entregar un knock out!”.

Sin perder un instante, los participantes comenzaron con sus respetivas preparaciones, procurando idear originales propuestas que puedan llevarlos a la victoria, durante una jornada en la que cada cocina era un ring de combate. Y mientras los nervios se apoderaban de la noche, cuando faltaban pocos minutos los jurados decidieron aumentar la dificultad, obligando a todos a continuar cocinando con sus guantes de boxeo puestos.

La degustación

El primero en ser llamado al frente fue Cachete, que llevó un salteado de cerdo con vegetales y ciruela, sobre el que Donato dijo: “Hay que premiar la idea, aunque no tan resuelta. Me gustó más la idea, que el plato”. Por su lado, Betular opinó: “La presentación es un nuevo Cachete… hay una búsqueda”. Luego llegó el turno del Chino Leunis, que se animó con una paella, sobre la que Betular apuntó: “Es osado hacer una paella, yo hubiera puesto menos arroz. Está muy bien el sabor, tiene gusto a mar pero para mí le falta un poco de cocción”.

La Reini preparó un guiso de lentejas con salchicha parrillera, y Martitegui consideró: “Está espectacular. Tiene muy buen sabor, las lentejas están muy bien cocidas, está muy bien presentado”. En la misma línea, Donato subrayó: “Mucha armonía en este plato, se come con gusto”.

Ian hizo unas mollejas con salsa de ciboulette, y Donato sentenció: “Está bueno el sabor, pero le faltó más cocción, más drenaje de la materia grasa. ¡Pero aplausos para la presentación!”. Menos suerte tuvo Julia, que hizo una berenjena con arroz y pollo, que para los especialistas quedó como un plato “difícil de unir” y “visualmente confuso”.

Más adelante, Emilia apostó por una polenta cremosa a la manteca, que recibió los elogios del jurado, a la vez que Susana Roccasalvo presentó un pastel de carne con salsa de calabaza. Sobre ese plato, Betular subrayó: “Yo hubiera puesto la salsa puré aparte, para que no le quite protagonismo al pan de carne”. Frente a ese comentario, Martitegui se mostró sorprendido y replicó: “Bueno, ahora le gustan los satélites”. Mientras Roccasalvo se frotaba las manos ante las fricciones en el jurado, Betular insistía: “Hay platos que lo ameritan, creo yo. Este lo amerita”. Wanda muy picante, sugirió poner “un ring con guantes”, pero Betular la detuvo: “No nos vamos a pelear jamás”.

En último lugar, Evangelina llevó lo que ella misma denominó “una especie de ramen”, pero Betular cuestionó que no veía el caldo en el plato, y luego le dijo que su preparado estaba “a un paso de unos fideos con tuco”.

Al momento de resolver los platos más flojos de la noche, los elegidos fueron Cachete, el Chino, Julia Calvo y Susana Roccasalvo.