El 28 de septiembre de 2010 Romina Yan murió a causa de un aneurisma. Con motivo de un nuevo aniversario de ese día, Telefe realizó un homenaje hacia la querida actriz en el que Damián De Santo dijo presente y abrió su corazón para recordar a quien fue su compañera y se convirtió en su gran amiga. Pero, además, recordó el momento exacto en el que se enteró del fallecimiento y cuál fue su reacción.

A comienzos de los 90, Romina Yan, hija de la conductora y productora Cris Morena y de Gustavo Yankelevich, comenzó su camino en los medios. Rápidamente, por su talento y carisma, se ganó el cariño del público y de sus colegas y marcó a varias generaciones que crecieron con ella.

Uno de sus colegas más cercanos y con el que forjó una gran amistad fue Damián De Santo, con quien protagonizó Amor Mío y B&B (Bella y Bestia), ambas ficciones por la pantalla de Telefe.

Romina Yan y Damián de Santo, en Amor mío, ficción lanzada en 2005 Archivo

En el marco del reciente homenaje de Telefe conducido por Marley, Romina Yan, luz eterna, al cumplirse 13 años de su muerte, Damián De Santo recordó algunos de los momentos que vivió con su amiga dentro y fuera del set.

“Me iba de viaje y la llamé para ver cómo andaba. Estaba en el supermercado, que a ella le encantaba ir y compra muchas cosas que no comía, que eran todas para los chicos. Charlamos un ratito y me dijo que cuando volviese vaya a la casa que Darío, su marido, iba a hacer un asado”, rememoró el actor.

Era habitual que las familias de ambos compartieran encuentros donde ellos no tardaban en imaginar un nuevo proyecto que los pudiera volver a unir en la pantalla, tal como contó el propio De Santo.

Damián De Santo recordó cómo se enteró de la muerte de Romina Yan

En la misma línea, se refirió a cómo se enteró de la noticia de la muerte de Yan. “Me agarró en la ruta. Me llamó una persona de TN que me preguntaba si sabía algo de lo que había pasado con Romina. Yo pensé que me iban a decir que estaba embarazada de nuevo, pero me dijo ‘falleció’. Entonces le contesté que me iba a correr a un costado de la ruta porque estaba manejando y le dije que me llame después”, detalló.

Como pudo, y conmocionado por lo ocurrido, intentó buscar información sobre lo ocurrido: “Traté de ubicar a alguien para que me lo confirmara. Llegué a casa y le dije a mi esposa y a mi hijo más chiquito y nos pusimos a llorar. No entraba en razón. Y el cómo también es fuerte. Cuando uno se va, el que sufre es el que queda. Ella en algún lado está cuidándonos, seguramente”.

Romina Yan y Damián de Santo se conocieron en la ficción y forjaron una fuerte amistad (Foto archivo)

Yan supo marcar a toda una generación con su papel en Chiquititas (Telefe), y también dejó gratos recuerdos con los colegas con los que trabajó. “Yo la recuerdo con una sonrisa siempre, que es lo que ella me dejó”, aseguró De Santo, visiblemente conmovido por el recuerdo.