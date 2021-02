El dramático último posteo de Karina Gao antes del coma inducido: “No sé cuándo me voy a despertar”

Karina Gao, la chef de Flor de Equipo, el programa de Florencia Peña en Telefe, fue inducida en coma farmacológico luego de ser internada en terapia intensiva al contraer coronavirus en los días previos. En la antesala a la intervención médica en el Hospital Otamendi, Gao, que está embarazada, realizó un fuerte posteo en su cuenta de Instagram.

“Les voy a pedir un último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos y no sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí, por favor”, pidió la cocinera e influencer en los momentos previos. A su vez, en el dramático mensaje en su historia de Instagram, les alertó a sus fanáticos. “Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa, que me acompañaron durante estos cinco años, porque de casualidad esta semana cumplimos cinco años de Mon Petit”, dijo, en relación a su cuenta de Instagram.

El pasado fin de semana, Karina Gao informó en su cuenta de Instagram cómo avanza su estado de salud tras dar positivo de coronavirus Instagram / Monpetitglouton

Más allá de las trágicas y preocupantes declaraciones, Gao se tomó un espacio para agradecerles a sus seguidores los comentarios que le hicieron llegar durante las difíciles horas previas que transitó. En este sentido, expresó: “Voy a estar bien. Cómo no estarlo con tantos mensajes de amor y apoyo de esta comunidad. ¡Gracias, gracias, gracias! Soy muy afortunada de tenerlos siempre, en las buenas y en las no tan buenas”.

Con este texto de agradecimiento, Karina Gao fue inducida en coma. Mediante su perfil de Instagram, Mon Petit Glouton, la chef fue relatando el pasado fin de semana cómo avanzaba su enfermedad. Allí, comentó que fue internada en el Hospital Otamendi como medida preventiva, pero con el paso de las horas los efectos del coronavirus se agravaron hasta que debió ser internada en terapia intensiva por falta de oxígeno.

LA NACION