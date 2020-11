El enojo de Cinthia Fernández: Matías Defederico estaría saliendo con una mamá del colegio de sus hijas

Este miércoles, se sumó un nuevo round a la guerra entre Cinthia Fernández y Matías Defederico. La panelista se mostró indignada con el padre de sus hijas, ya que al parecer estaría saliendo con una mamá del colegio de las niñas.

"No sé cómo hizo porque a la puerta del colegio no va nunca", lanzó la bailarina, entre risas, en Los ángeles de la mañana. Sin embargo, el enojo de Fernández no tiene que ver con que su ex rehaga su vida amorosa sino que lo que le molesta es con quién: una mujer que es la madre de una íntima amiga de las nenas y que solía frecuentar su casa. "No solo la conozco sino que era amiga, venía a mi casa a tomar mate. Hemos hablado de los divorcios miles de veces y su hija es la mejor amiga de mis hijas", comentó.

Mientras Cinthia sospecha que este vínculo viene de hace tiempo, contó algunos indicios que fue recibiendo y que le permitieron confirmar la información. "Esto viene igual hace rato. Un día ella estaba en mi casa, antes de la pandemia, y se puso nerviosa porque estábamos contándonos cosas íntimas. A la semana viene una de las nenas y me dice: 'Agustina se bañó en la casa de papá porque se quedó sin agua'. Y ahí empecé a atar cabos", advirtió.

Tras aclarar que la mujer en cuestión y el futbolista viven en el mismo barrio, la panelista y participante del Cantando 2020 contó cómo fue su reacción al enterarse de este episodio. "Lo llamé y le pregunté. No porque me importe sino porque nuestras hijas son mejores amigas y ahora hay que explicarles. El lunes viene otra de las nenas y me cuenta que durmió en la cama del padre con fulanita. Me parece que puede salir con quien quiera, pero esto no. La mina aparte cero código, jamás me llamó. Nuestras hijas son amigas y hay una relación, ella está autorizada a retirar a mis hijas del colegio si yo no puedo, para que se den cuenta de la relación que tenemos", agregó molesta.