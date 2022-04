El hotel de los famosos: Nicolás Maiques fue nominado en una noche cargada de polémicas

Llega otro lunes en El hotel de los famosos, y con él, un barajar y dar de nuevo. Como es habitual en todos los comienzos de semana, los grupos se desarman y vuelven a conformarse, para enfrentarse y así resolver quiénes quedan en el staff, y quiénes como huéspedes. De ese modo, Carolina “Pampita” Ardohain reunió a todos los participantes, para conformar los nuevos grupos.

Luego de pasar por el tótem, los dos equipos fueron conformados de la siguiente manera. En el violeta, Majo Martino, Pato Galván, Chanchi Estévez, Alex Caniggia, Sabrina Carballo e Imanol Rodríguez. En la vereda opuesta, con el color naranja, Lissa Vera, Rodrigo Noya, Martín Salwe, Melody Luz, Matilda Blanco y Walter Queijeiro. A continuación empezó el desafío de equipos, y luego de una extensa prueba, el grupo violeta se quedó con la victoria. Y quienes más lo disfrutaron fueron Majo e Imanol que, desde el comienzo del reality, habían formado parte del staff durante las primeras dos semanas.

Gabriel Oliveri comenzó a entrenar a los miembros del staff, y la sorpresa llegó cuando les anunció: “Vamos a implementar la figura del gerente de guardia. Yo tengo muchísimas cosas, y cuando yo no esté, él estará a cargo. Es algo muy interesante, y le voy a preguntar al gerente de guardia cómo estuvo todo. Le voy a dejar responsabilidades escritas, y esta persona va a tener que ser respetada como si fuera yo. Esta semana, la señora Matilda Blanco será la gerente de guardia. Quiero que me demuestres que los podés dirigir. Y limpien, porque hay gente que visita el hotel y me dice que no se puede creer la mugre”.

Sin perder un minuto Matilda empezó a organizar a sus compañeros, para que limpien las áreas más comprometidas. Pero ellos comenzaron a molestarse ante la severidad de sus instrucciones. Salwe aseguró que Blanco “se olvidaba de su hinchada”, mientras que Melody sentenció que se “comía el personaje”, y que estaba “intensa” en su rol.

Quien no la estaba pasando nada bien, era el Chanchi, que luego de sufrir un golpe en el desafío, sufrió un profundo malestar por el cual debió ser atendido por la doctora del hotel. Por otra parte, todos los miembros del staff sabían que se aproximaba la instancia de la votación, y eso comenzaba a tensarlos.

Cuando llegó el momento de la votación cara a cara, los participantes del staff debieron votar a qué jugador querían afuera del reality. El primero en pasar fue Noya, que eligió a Nicolás Maiques, y le aseguró: “Creo que compartimos poco, ojalá podamos conocernos más adentro”. Luego el mismo Nicolás, se decantó por Melody, mientras que Queijeiro eligió a Nico. En tercer lugar, Lissa votó a Salwe. Melody en su lugar optó por Maiques, con quien consideró que no “compartía” demasiado.