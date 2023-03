Delfina Gerez Bosco se quebró al hablar de su separación con Fernando Beni y de su amor por Martín Coggi

escuchar

A pesar de no haber competido palo a palo con el éxito de Gran Hermano (Telefe), la segunda temporada de El Hotel de los famosos llegó a la pantalla de El Trece con el mismo nivel de polémica que en su primera entrega. Esta semana, se emitieron los capítulos en el que Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi se besaron a escondidas de sus compañeros y el fragmento generó revuelo en el medio de su relación conyugal con Fernando Beni.

La ex “bañera” de Marley se dirigió a un sector del patio lejos de sus compañeros del reality y se besó con el boxeador, lo cual generó polémica porque supuestamente su marido, con el que tiene a su hijo Gennaro, la esperaba afuera de la casa. No obstante, ella recalcó en varias oportunidades que había ingresado al hotel ya separada.

En el último episodio, Delfina se sinceró con sus compañeros y explicó cómo fue la ruptura con su expareja y su duelo dentro del programa de televisión.

El llanto de Delfina Gerez Bosco al hablar de su separación de Fernando Beni

“Cuando me casé, decía: ‘Yo no me separo nunca’. Cuando empezamos a darnos cuenta, que dijimos de tomarnos un tiempo, veamos qué nos pasa, yo ya veía que no era un tiempo. ¿Para qué carajo lo del tiempo? Pongámosle título a esto, por el nene”, relató Delfina en la cocina de los huéspedes ante la atenta mirada de sus compañeros.

“Antes de venir, le dije: ‘Bueno, seamos amigos, por lo menos’, por el nene, porque tal vez como amigos nos llevamos mucho mejor”, continuó.

“Ahí no es que me di cuenta de que me gusta Martín, Axel o Emiliano. Me di cuenta de que empecé a ser feliz de nuevo conmigo. Y me amigué con la Delfina alegre”, concluyó antes de romper en llanto.

En este contexto, Delfina brindó una entrevista a Socios del Espectáculo (eltrece) en el que blanqueó su relación con Martín Coggi luego de las grabaciones de El Hotel de los Famosos. “Estoy de novia con Martín, me enamoré, él es muy genuino”, resaltó emocionada en una charla con Rodrigo Lussich.

Ya afuera del reality, también se refirió a cómo fue la situación con su exmarido antes de ser parte de los participantes. “Yo entro separada al hotel. Nosotros veníamos mal de antes. Nunca hablé de mi vida privada, siempre tuve perfil bajo. Cuando me llaman de El Hotel... dije que sí, obvio, era una posibilidad de que me vieran post maternidad, para generar más laburo”, indicó.

En este sentido, dio más argumentos del quiebre de su relación: “Antes de entrar al reality, no estábamos durmiendo juntos. Sus cosas están acá, pero él estaba durmiendo afuera, no hay mucha historia. Él no está mucho en Capital por su trabajo, no convivíamos mucho antes”.

Estas declaraciones se dieron luego de que Fernando Berni diera a conocer la separación mediática cuando no se habían emitido imágenes del affaire.

Fernando Beni habló sobre la infidelidad de Delfina Gerez Bosco.

“Estábamos en crisis pero no separados. En fin, un cornudo más en la viña del Señor, pero tranqui. La que es del medio es ella, que haga su vida. Yo quiero cuidar a mi hijo, nada más. Nosotros somos grandes”, sentenció. Una vez que ella salió de El Hotel de los Famosos, ambos acordaron su divorcio.

