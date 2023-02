Pampita se descompuso en medio de las grabaciones del Hotel de los famosos y generó preocupación

escuchar

El lunes 9 de enero comenzó la segunda temporada de El hotel de los famosos, por la pantalla de eltrece, con la misma dupla de conductores, Leandro “Chino” Leunis y Carolina “Pampita” Ardohain. Los participantes conviven juntos y además, semana tras semana, se someten a distintos tipos de desafíos donde ponen a prueba su resistencia y su destreza física. Sin embargo, en ese contexto y debido a las altas temperaturas de febrero, ocurrió un episodio que preocupó a todos. La modelo se descompuso en medio de las grabaciones y debió ausentarse.

La segunda temporada del reality show de famosos no volvió al aire de la mejor manera. Sufrió modificaciones de horario y pasó de la noche a la tarde. Actualmente, se emite de lunes a viernes a las 18.30. A su vez, se vio envuelto en un importante escándalo que llegó a la justicia. La influencer, Florencia Moyano denunció a Juan Manuel Martino, por abusar sexualmente de ella en el marco de la competencia.

Chino Leunis y Pampita, la dupla de conductores de El hotel de los famosos (Foto: Captura)

“En el momento en el que se estaba grabando el programa, cuando Florencia planteó que Juan Manuel Martino estaba incomodándola con sus acciones, decidimos separarlo de modo inmediato de las grabaciones”, indicó el comunicado de Boxfish, la productora del programa. El participante fue expulsado del certamen y en los últimos días se emitió el episodio - que se grabó antes - donde Leunis se lo comunicó al resto del grupo.

Pero, en el último programa que se transmitió hasta la fecha, ocurrió otra cuestión, que involucró a Pampita. Se descompuso por la ola de calor, debió salir de las grabaciones y generó preocupación.

El viernes se realizó una de las pruebas donde compitieron en duplas, Florencia Moyano con Sebastián Cobelli, Federico Barón con Florencia Ventura y Enzo Aguilar y Mimi Alvarado. Cuando terminaron, el Chino les dijo: “Bueno, chicos, ha llegado el momento. Hicieron un gran trabajo en una jornada que se puso muy calurosa”, les dijo. Sin embargo, no pasó inadvertido que estaba solo y en ese contexto reveló el mal momento que vivió su compañera debido a las altas temperaturas.

Pampita se descompuso en El hotel de los famosos

“35 grados, en este momento, en Cañuelas. Por esa razón no la tenemos a Caro acá con nosotros”, expuso el conductor y explicó que su compañera: “Se sintió un poco descompuesta por el calor”. Por ese motivo, no lo acompañó cuando llegó la hora de anunciar que la dupla de Moyano y Cobelli logró salir más rápido del laberinto.

El insólito cuestionamiento estético de un usuario a Pampita que generó un ferviente debate en las redes

Días atrás, a la empresaria le hicieron un insólito cuestionamiento estético en las redes sociales. Publicó un video en traje de baño mientras disfrutaba de la playa, pero un comentario generó un debate entre sus seguidores. “Hermosa Carolina”, escribió un usuario, pero continuó con un inaudito planteo: “Hay que pintarse siempre las uñas de los piecitos, porque además de ser una diosa, representás a muchas chicas que te van a imitar”.

Estas palabras generaron el rechazo del resto de sus fanáticos que salieron en defensa de la modelo. No obstante, para sorpresa de todos, Carolina no se quedó callada y no dudó en responderle con una sincera revelación: “No tengo uñas en los dedos gordos. Se me cayeron cuando fui caminando a la Virgen de Luján. Me pinto en la piel, pero se me sale todos los días por el agua del mar”.

