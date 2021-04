El incidente de Damián Betular en MasterChef Celebrity: “¡Casi se muere!”

El reality de cocina MasterChef Celebrity finalizó su etapa de repechaje en la cual el humorista cordobés Daniel Aráoz regresó a la competencia, junto con Sol Pérez y Juanse, que tuvo otra oportunidad gracias a sus compañeros. Al momento de presentar su plato, Aráoz hizo tentar de la risa al chef Damián Betular y generó un momento divertido al aire.

“Mariné al pato, le puse tomillo, miel y limón. Y luego le agregué la manzana que me parecía que podía combinar bien. Hice una crema con manzana, menta y un picante fresco que corté bien finito y después… ¡Rrrrrr! ¡Zaac Zaac!”, relató el actor junto con gestos divertidos. Betular, ya tentado por la explicación, tomó un vaso de agua pero no pudo evitar volver a reírse. “Casi se muere. Se atragantó. ¿Estás bien?”, comentó el conductor Santiago del Moro.

Germán Martitegui destacó el buen rol de Aráoz en esta etapa de repechaje: “Aprendiste a escuchar las críticas sin enojarte y nosotros aprendimos a decírtelas mejor. Esta semana cada día cocinaste mejor y el plato de hoy fue una sorpresa, así que cierren las puertas porque Daniel Aráoz sigue en competencia”.

El programa del lunes también fue particular porque regresaron participantes de la primera temporada a competir con los de la nueva. Dentro de esta sorpresa, se dio el cruce entre Andrea Rincón y Martín “El Mono” Fabio, quienes fueron pareja durante un tiempo y quedaron en buenos términos. Fue la actriz quien eligió a su expareja para hacer equipo: “Voy a ir por los que más me quieren, y no me van a querer ganar”. Por las dudas, una vez nombrado le aclaró con una sonrisa: “Claramente me vas a dejar ganar”, y el “Mono” le contestó: “Vine por todo, no me gusta perder a nada”. Aunque en privado, el músico había admitido: “Yo también me elegiría a mí si tengo que jugarme en contra”.

LA NACION