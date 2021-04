MasterChef Celebrity: Andrea Rincón se enfrentó a su ex, el Mono de Kapanga

Ellos fueron pareja, y el capricho televisivo los reunió una vez más en las cocinas de MasterChef Celebrity. Andrea Rincón y Martín Fabio (o mejor dicho, el “Mono de Kapanga”) no solo se vieron las caras, sino que compitieron el uno con el otro en una noche en la que se enfrentaron participantes de la primera temporada con actuales.

Fue ella quien lo eligió, quizás por la complicidad de años de pareja y amistad o por ser el más fácil de vencer. Antes de tomar la decisión, Rincón ya había dicho: “Voy a ir por los que más me quieren, y no me van a querer ganar”. Por las dudas, una vez nombrado le aclaró con una sonrisa: “Claramente me vas a dejar ganar”, y la sorprendió su respuesta: “Vine por todo, no me gusta perder a nada”. Aunque en privado, el músico había reconocido sus limitaciones: “Yo también me elegiría a mí si tengo que jugarme en contra”.

La cuestión se complicó aún más cuando Germán Martitegui vio trabajar al Mono mientras cortaba y desgrasaba carne de jabalí: “Ah bueno, estás hecho un profesional”.

Enseguida Rincón reveló una intimidad del pasado: “En casa cocinábamos juntos, pero él en realidad lo que hacía era asado”. Apenas los dejaron solos, la participante insistió con sonrisa cómplice: “Che, ahora me dicen que cocinás bien, te veo muy inspirado y no me gusta”.

Finalmente fue la actriz la que ganó el desafío, pero ya previamente su compañero había revelado sus verdaderas intenciones: “Fue una buena devolución, me sorprendo para bien por mí, pero no tan bien porque a ella le puede jugar en contra”. Aunque ya no sean pareja, entre ellos los códigos de la amistad se mantienen inalterables.

LA NACION