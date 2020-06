El conductor de Todo puede pasar hizo un móvil en el Planetario y la familia que entrevistó rompió la cuarentena para ir a tomar un helado Crédito: Captura de video

El domingo Nicolás Occhiato protagonizó un incómodo momento en su programa, Todo puede pasar (elnueve), con una familia que rompió la cuarentena para ir a tomar un helado . El conductor no sabía que el matrimonio al que estaban entrevistando -junto con sus dos hijos- había viajado en su auto una larga distancia y se enteró mientras hacían un móvil en el Planetario. "Eso no se puede hacer", sentenció.

Desde que el Gobierno de la Ciudad le permitió a los runners salir a correr los fines de semana de 20 a 8 hubo varios casos que despertaron indignación, ya que el primer día habilitado no se respetó la distancia social recomendada. En esta oportunidad el problema fue otro: durante una entrevista, una familia confesó que vive en Villa Celina , pero fue en su auto hasta Palermo para buscar un postre.

"Los chicos no aguantaban más, estuvimos tres meses encerrados, así que vinimos a tomar un helado porque supimos que ya se puede salir a correr", relató el padre de familia en diálogo con Occhiato, quien lo escuchaba atento desde el piso televisivo. El conductor rápidamente acotó: "Pero ustedes no salieron a correr por lo que yo veo".

Entre risas, el hombre reconoció que no había salido a hacer ejercicio: "Nosotros vivimos en Villa Celina, pero cruzamos la General Paz para venir al Planetario ; antes traíamos a mis hijos acá para que le dieran de comer a los patos". Mientras tanto, el conductor ponía gestos de incomodidad y no tardó en hacer la aclaración necesaria.

"Perdón, hay que decir algo. No es que se la quiera bajar a la gente que está muy copada como vemos, pero no se puede ir de Villa Celina a Palermo. Hay que salir por lugares de cercanía , explicales por si no lo saben", remarcó Occhiato, y le pidió al movilero que estaba en Palermo junto a la familia que les reiterara que no se puede romper la cuarentena para "salir a tomar un helado".

Cuando el hombre supo que el conductor lo estaba "retando" desde el piso televisivo, lejos de reconocer que su acción está fuera de las normativas vigentes, redobló la apuesta: "Simplemente voy a decir que salimos a dar una vuelta. Hace tres meses que estamos encerrados". El ganador del Bailando por un sueño volvió a demostrar su incomodidad y reiteró: "Los entendemos, pero no está bien".