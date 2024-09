La reacción de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron por la supuesta separación de Pampita y Roberto García Moritán

Escuchar

En los últimos días, la información que dio Yanina Latorre en LAM (América TV) sobre la supuesta separación de Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán sacudió al mundo del espectáculo. Sin embargo, el político compartió una publicación para aclarar que no había terceros en discordia, como se rumoreó, y aprovechó a aclarar que no están separados. Esta publicación tuvo el aval de la modelo a través de un like.

En toda esta situación, el que entró en escena fue Benjamín Vicuña, expareja de la empresaria, quien comparte cuatro hijos con ella. En diálogo con A la tarde (América TV), el actor dio su postura en esta situación.

Las cámaras del programa de espectáculos fueron a buscar el testimonio del chileno, quien, ante la pregunta de si lo sorprendió esta situación, respondió: “Sí, me sorprende...”. Pero, rápidamente, se arrepintió y continuó: “No, mirá. No me sorprende. Yo trato de tener la mejor onda, ayer me fueron a buscar a la salida del teatro, y no sé mucho desde dónde opinar. Desearles lo mejor. Si es real lo que dicen ustedes, que puedan encontrarle la vuelta. Desde ya somos una familia con Roberto y Carolina. Hasta ahí puedo opinar, no me gusta opinar sobre las cosas de la gente”.

Asimismo, el actor habló sobre su situación sentimental actual. “Yo, por lo demás, estoy feliz y estoy en pareja. El lugar que me dan en algo que no me corresponde, es algo que me afecta. Entonces, le deseo lo mejor y ojalá sea un tema de ustedes (los periodistas)”, manifestó.

Ante la pregunta de cómo era su relación con Moritán, el actor respondió: “Somos una familia, un equipo. Es un lugar común, pero todas las personas que tienen familia ensamblada lo saben. No puedo opinar más que esto”.

Horas más tarde, Benjamín Vicuña también habló del tema con LAM (América TV), en donde expresó: “No me gusta mucho opinar. Les deseo lo mejor si están atravesando un momento, que lo puede tener cualquier pareja. Un momento difícil, les deseo lo mejor, somos una familia, doy fe de que todos queremos lo mejor”.

