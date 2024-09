El desgarrador mensaje de Maru Botana para su hijo Facundo, a 16 años de su muerte: “Sin respuestas”

Escuchar

El 21 de septiembre de 2008, Maru Botana sufrió la pérdida más terrible: su hijo Facundo murió cuando solo tenía seis meses de vida. Ese día marcó un antes y un después para su familia. A través de sus redes sociales acostumbra a hacer publicaciones dedicadas a él y este sábado, en el décimo sexto aniversario de su fallecimiento, compartió un desgarrador mensaje que conmovió a más de uno. “Hoy es el día que no quiero que llegue”, escribió.

Facundo falleció el 21 de septiembre de 2008; tuvo una muerte súbita (Foto: Instagram @marubotanaok)

Facundo, el sexto hijo de Maru Botana y Bernardo Solá, falleció cuando tenía apenas seis meses de vida. Se determinó que fue una muerte súbita. Todos los 5 de marzo, día en el que el pequeño hubiese cumplido años, la pastelera comparte conmovedores posteos en Instagram para recordarlo. A su vez, este 21 de septiembre, en el aniversario de su fallecimiento, le dedicó unas desgarradoras y reflexivas palabras.

“Hoy es el día que no quiero que llegue; hoy es el día que me viene todo a mi memoria; hoy es el día en el que básicamente me gusta desaparecer de mi vida”, expresó Maru Botana en el conmovedor texto que publicó en todas sus redes sociales. “Hoy es el día en el que me hago mil preguntas sin respuestas; hoy es el día en el que me gustaría verte”, continuó.

Maru Botana compartió un desgarrador mensaje a 16 años del fallecimiento de su hijo Facundo (Foto: Instagram @marubotanaok)

“Hoy es el día de la primavera y ese 21 aprendí a que la tristeza y la alegría van de la mano. Hoy es el día que abrazaría a todas las mamas que perdieron sus hijos. Hoy agradezco la divina familia que tengo, hoy sé que estás entre nosotros. Hoy es el día que más te extraño, Facu”, agregó. “Si pudiera volver al pasado, cambiaría toda esa pesadilla que fue tan real. Te amo por siempre, amor”, sentenció, junto a una foto de Facundo. Rápidamente, el posteo se llenó de mensajes de seguidores, quienes le acercaron todo su apoyo.

Maru Botana junto a sus hijos, fruto de su relación con Bernardo Solá (Foto: Instagram @marubotanaok)

Maru Botana y Bernardo Solá se casaron en 1997 y tuvieron ocho hijos. El mayor, Agustín, nació en 1999 y luego llegaron Lucía, Matías y Sofía en 2001, 2003 y 2005 respectivamente. Santiago, el quinto hijo de la pareja, nació en 2007 y en marzo de 2008 nació Facundo, quien sufrió una muerte súbita cuando tenía seis meses de vida. La familia se agrandó en 2010 con el nacimiento de Juan Ignacio y en 2012 con la llegada de Inés.

El profundo mensaje que escribió Maru Botana el día en que Facundo hubiese cumplido 16 años

El 5 de marzo, Facundo hubiese cumplido 16 años y en esa fecha tan importante, Maru Botana compartió un mensaje en Instagram para homenajearlo.

“Miro atrás y ese camino que me parecía complicadísimo, donde la mochila con piedras era imposible de levantar, se me alivianó, no sé cómo ni de donde saqué las fuerzas para seguir, pero creo que las fuerzas del cielo y el amor de todos; gente que vivió ese momento conmigo, personas hermosas que hoy me ven y se emocionan. Muchas mujeres que comparten el mismo dolor sin importar el cómo ni la edad. Mujeres que al igual que yo hoy sienta que les cortaron un brazo. ¡Y hay que seguir!”, expresó.

El posteo de Maru Botana el día que su hijo Facundo hubiese cumplido 16 años Instagram: marubotanaok

“Es durísimo el camino y hasta a veces muy oscuro, porque la muerte de un hijo no tiene explicación”, continuó. “Los hijos son todo, son tuyos, son tu amor, y das todo por ellos. No es fácil ser mamá, pero que la vida te los saque de repente es un dolor tan grande e inimaginable que es imposible de superar. Por eso también es difícil entender y quizás en muchas ocasiones nos sentimos responsables de esa pérdida”, concluyó.

