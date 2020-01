El otro lado del éxito, según Sofi Morandi: "Sufrí de ataques de ansiedad"

La exparticipante del "Súper Bailando" contó que padeció tres episodios que ella califica como "ataques de ansiedad" Crédito: Instagram

A punto de estrenar Kinky Boots, en el Teatro Astral, el 15 de enero, Sofí Morandi confesó que su salud le jugó una mala pasada en el último tiempo. "Soy muy ansiosa y sufrí tres ataques de ansiedad. En el primero estaba en mi cama y sentía que si me levantaba me desmayaba, me moría. Empecé a sentir que flotaba, y tuve que agarrarme de las frazadas para asegurarme que la cama existía. Y tuve otros episodios después, muy parecidos. No llegaron a ser ataques de pánico, pero sí de ansiedad", contó en Cortá por Lozano.

"No soy muy de la terapia pero entendí que la necesito. No estoy yendo a terapia ahora, pero retomo en febrero. Me di cuenta que es importante. Mi mamá es coach y me guía un poco", marcó la exparticipante del "Súper Bailando".

Nacida en la ciudad de Neuquén, dijo que se mudó a Buenos Aires para probar suerte. "Me vine a los 18 años para estudiar teatro, canto y baile. Siempre me acuerdo que estaba en un taxi entrando a esta ciudad y pensaba, deslumbrada: 'Ay, quiero ser conocida acá'. Y vuelvo a Neuquén cada tanto, veo a mis amigos, a mis abuelos... Tenemos un departamento acá que es el del pueblo y lo usa siempre mi familia cuando viaja. Ahora me quiero mudar sola porque cuando vienen, todos paran ahí y es un lío. Me vine a probar suerte y no puedo creer que me haya ido tan bien en tan poco tiempo. A veces no caigo. Quizá por eso la ansiedad", concluyó.

El estreno de Kinky Boots, que protagoniza junto a Martín Bossi y Fernando Dente, la tiene muy tensa. "Yo siempre me pongo nerviosa antes de los estrenos, pero me gusta. Antes de cada función, me gusta quedarme 20 minutos sola para respirar, armonizarme. No creo en un Dios pero sí en el universo, en energía y en personas", dijo Morandi.