El picante ida y vuelta de Luis Novaresio y el Rifle Varela en su debut en LN+: “Te pusiste colorado”

La pantalla de LN+ renovó su grilla con fuertes novedades para este 2022. Entre ellas, dos de las grandes apuestas periodísticas del canal como son Luis Majul y Luis Novaresio debutaron este miércoles por la mañana al frente de sus nuevos programas: 8.30 AM, también con Débora Plager y Marina Calabró, y Buen día Nación, conducido por el periodista y exconductor de América TV.

Después del pase entre ambos conductores, en el que trataron el tema de los artistas K que eludieron pronunciarse sobre la invasión rusa a Ucrania, el programa de Novaresio comenzó apenas pasadas las 10 y tuvo un comienzo signado por un divertido ida y vuelta con uno de los integrantes del flamante equipo, Juan Manuel “Rifle” Varela.

El divertido ida y vuelta de Luis Novaresio y el Rifle Varela en su debut en LN+

“Es un placer acompañarte con el mejor equipo periodístico”, dijo Novaresio antes de presentar a los periodistas Guadalupe Vazquez y Francisco Olivera quienes lo acompañarán de lunes a viernes de 10 a 13 por la pantalla de LN+.

Sin embargo, cuando fue el turno de presentar al tercer integrante del equipo, algo no salió como Novaresio esperaba. “Es un gusto presentarlo, es un amigo, uno de los periodistas más conocidos del deporte, el señor Rifle Varela”, dijo el conductor.

“Cómo andás Luis, te quiero decir la verdad”, saludó el Rifle. “No tenía ganas de estar acá”, dijo seriamente, y el silencio se apoderó del estudio.

“Tranquilo”, quiso desdramatizar el periodista. “La única razón por la que yo estoy acá es porque el año pasado dijiste que te ibas a casar en marzo. ¿Te vas a casar?”, preguntó, y siguió: “Acepté trabajar con vos para que me invites a tu casamiento, porque si yo trabajo con vos y no me invitás, va a ser un escándalo”.

En este punto, el conductor se puso completamente colorado, ya que no esperaba semejante “planteo” de su compañero. “Me casé el 15 de julio pasado”, atinó a responder y mostró la sortija de matrimonio. “Y va a haber fiesta”, confirmó.

“¿Este año? ¿Vamos a estar invitados?”, replicó Varela, muy serio. “Va haber fiesta este año”, confirmó Novaresio y agregó: “Sí, van a estar todos invitados y va a hacer una gran fiesta”.

“Te pusiste colorado, eh”, bromeó Varela. “Obviamente, con las orejas coloradas como corresponde”, agregó el conductor, visiblemente sonrojado.

La apuesta de LN+ en 2022

LN+ renovó la grilla de programación en 2022 sumando nuevos programas que refuerzan el liderazgo en la audiencia que logró conseguir durante el año pasado, superando a los principales canales informativos del cable.

Con la puesta al aire de 8:30 AM, el nuevo noticiero conducido por Majul junto Marina Calabró y Débora Plager que podría caracterizarse como una “segunda primera mañana”, se suma además el programa de Novaresio.

El pase de Luis Novaresio y Luis Majul, la gran apuesta de LN+ para sus programas matutinos LN+

Pero además, el canal incorporó a otras figuras, entre quienes se destaca María Laura Santillán, quien también debutó este miércoles con un noticiero fiel a su propio estilo que logró forjar durante más de una década en Telenoche. El programa se llama +Noticias y se emite en la neurálgica franja de las 13. “Es el horario donde los hechos están pasando”, dijo la conductora.