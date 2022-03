Sebastián Vignolo cruzó al Cai Aimar por su opinión sobre el escándalo en Boca: “Que feo lo que decís”

La interna en Boca terminó de explotar este lunes, cuando se reveló que Agustín Almendra le faltó el respeto al director técnico en un entrenamiento, por lo cual fue apartado del plantel profesional. En tanto, otros juveniles también estarían en la mira del entrenador por su comportamiento: ellos son Alan Varela y Christian Medina. En el pase de programas entre “F12″ y “F90″, Sebastián Vignolo expresó que el enojo de los jugadores sería porque sienten que corren en desventaja con respecto a los grandes. Cai Aimar, columnista del programa, considera que el entrenador no debe tratar igual a unos y a otros.

“Cai, hiciste cara recién. Algo te enoja” advirtió Vignolo al ver a su compañero de programa. El exentrenador contestó: “Es lógico que vos te manejes de una forma con los grandes y de otra forma con los chicos. Los estás formando, educando”. Claramente en desacuerdo con su colega, el “Pollo” le dijo al exfutbolista: “ Que feo lo que decís . ¿Los grandes tienen privilegios?”.

En su defensa, Aimar lanzó: “¿Por qué feo? Privilegios, no. Vos los vas a tratar con el respeto que corresponde, y a los chicos más jóvenes los tenés que tratar porque se están armando, haciendo...”. Intrigado, Vignolo le repreguntó: “¿No se los trata igual?”. Descolocado, el “Cai” replicó: “Si están diciendo que no se los trata igual...”. A su turno, el animador le dijo: “Vos dijiste recién que no se los trata igual”. Luego, el exdirector técnico explicó: “Es lógico que vos lo trates de una forma al grande y de otra manera al joven, pero no faltándole el respeto”.

Irónicamente, el conductor respondió: “Hay licencias para los grandes...”. Después, Aimar explotó: “No, no hay licencias para los grandes. No entendés un ca... lo que estoy diciendo. Al joven lo tenés que ir formando, educando. Yo me eduqué a través de lo que hacía Timoteo Griguol y con el grande te lo hacía de una forma, con el respeto que corresponde, y al mas chico lo trataba de otra manera, pero no con un estilo mal educado”.

Sin todavía poder creer la postura de su compañero, Vignolo le confesó a Aimar: “Me sorprendés”, a lo cual el “Cai” retrucó, desde su lugar de exentrenador: “No te sorprendas, ustedes no han manejado grupos para darse cuenta cómo se maneja”.

Ya en el comienzo del programa, el relator hizo su comentario editorial cuando lo interrumpió Aimar: ”El entrenador tiene que poner límites. Yo creo que para el entrenador todos tienen que ser iguales...” dijo Vignolo, cuando el “Cai” acotó: “Siempre”. En ese momento, el narrador le recordó: “Hace cinco minutos dijiste lo contrario”.

“Una cosa es que no tienen que ser iguales, otra es el respeto de alguien que se lo ganó. Dependen los momentos, las situaciones, es distinto”, concluyó Aimar sobre el tema que se desprendió del escándalo en Boca.