El Pollo Álvarez faltó a Nosotros a la mañana y generó preocupación

Este miércoles, Nosotros a la mañana comenzó de una manera distinta. Con Sandra Borghi en la conducción, la ausencia del Pollo Álvarez llamó la atención de los televidentes y las especulaciones comenzaron a circular en las redes sociales. Casi sobre el final del programa, el conductor se comunicó con el ciclo y explicó los motivos por los cuales faltó al programa.

"Me duele la vida. Ayer empecé con mucho dolor de panza y puntadas", expresó el periodista dolorido desde su casa. Mientras sus compañeros comentaban que para que falte al programa debía ser algo grave, el Pollo agregó: "Es algo que no me deja levantarme de la cama. Tengo mucho dolor".

Si bien no tiene síntomas compatibles con Covid-19, el conductor aseguró que esta tarde se va a hisopar para descartarlo. "No hay nada que indique que sea Coronavirus, pero de todas maneras me voy a hacer el hisopado para que todos se queden tranquilos. Veo mucha gente por día a la mañana y a la tarde así que más que nada por precaución", advirtió quién también conduce Con amigos así por la pantalla de KZO.

Otra de las grandes ausentes del día fue Nicole Neumann. Si bien no explicaron los motivos de su faltazo, sus compañeros aseguraron que fue "una mañana de locos" y Tomás Dente volvió al panel para suplir el lugar.