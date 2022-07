El reclamo de Ricardo Montaner a Lali en La Voz Argentina: “Bloqueaste mi corazón”

Una vez más se vivió un lunes de audición a ciegas en La Voz Argentina. Los equipos están casi conformados y Soledad Pastorutti, Mau y Ricky, Lali Espósito y Ricardo Montaner están reclutando a sus últimos participantes. Por ese motivo, los nuevos aspirantes intentan dar lo mejor de sí para quedar en el popular reality.

La encargada de abrir la velada fue María Belén del Greco, una joven santafesina que habló sobre cómo su amor por el canto nació a los 11 años. Al momento de subir al escenario, ella interpretó “Crazy” y Mau, Ricky, Lali y Montaner se dieron vuelta, aunque una mano misteriosa eligió bloquear a este último. “¡A mí me bloqueó Lali!”, recriminó con enojo Montaner y le exclamó a la participante: “Quiero que te vayas con Mau y Ricky”.

Ante esas palabras, y con mucha picardía, Espósito retrucó: “Montaner le tiene miedo al team Lali. Belén, yo estaba esperando estas instancias para bloquear. Imaginate que si yo bloqueo a un tipo como Montaner, es porque te quiero en mi equipo. Sé que tu voz va a llegar lejos en este programa. Te invito a mi team, que sé que la podés romper”. Frente a eso, Ricardo apeló a la culpa, y concluyó: “Lali, también bloqueaste mi corazón ”. A la hora de elegir equipo, la concursante exclamó: “¡Aguanten las mujeres siempre!” y de esa forma se fue con Espósito.

Luego llegó el momento de Alejandro Polero, que hizo “No saber de ti”. Y si bien ninguno de los jurados se dio vuelta, Soledad destacó: “Agradecerte la canción que trajiste, particularmente no me di vuelta por algunas cuestiones de afinación, por ahí es tonto decirlo porque todos cometemos ese tipo de errores, pero estamos en una instancia en la que tenemos que hilar un poquito fino. Y la razón principal fue que no sentí que hayas hecho tu propia versión de la canción, no sentí que estuvieras buscándote a vos, pero te agradezco porque estuviste correcto y si llegaste a esta instancia, es porque realmente te lo merecés”.

Desde Córdoba, Braian Orce contó una historia de vida en la que debió soportar crueles burlas de su entorno, debido al timbre de su voz, y explicó: “Por dos años dejé de cantar, porque me dolió mucho”. El participante interpretó “Let It Go”, pero los jurados no lo eligieron, aunque sí elogiaron su registro vocal.

Javier Sosa atravesó una dura situación personal, cuando perdió a su madre y padre en un lapso muy corto de tiempo, a los 21 años, y comentó: “Hubo una transformación, la música fue como un mecanismo de defensa. Hacer canciones fue como una terapia, porque no tuve tiempo de hacer un duelo”. Él eligió “Mediterráneo”, y Montaner y la Sole inmediatamente se dieron vuelta. Entre aplausos, Montaner lo felicitó y le dijo: “Quiero agradecer a tu maravillosa voz, y a tu forma tan particular de reversionar esta canción. Me encantaría que vengas a trabajar en mi equipo, me siento muy afín con tu forma de cantar”. Por su parte, la Sole agregó: “¡Hay que animarse a hacer una versión de “Mediterráneo”, hay que tener mucha valentía! Primero la canción fue lo que me llevó a darme vuelta, pero quiero felicitarte por el desparpajo”. Finalmente, Sosa se fue con la Sole.

Malena Serrano, de Carmen de Areco, presentó “Tú”, pero su voz no fue seleccionada por ninguno de los especialistas. Sin embargo, hubo mucha emoción cuando Mau la reconoció de un live, y le dijo: “Tu cantas tan bonito, pero me faltó un poquito de corazón. Yo sé que tú puedes meterle corazón y siento que por estar tan concentrado, a veces uno se olvida que la música es una de las formas más extraordinarias que hay, una línea directa del corazón, hacia los corazones de la gente. Y yo sé que tú lo tienes, pero hoy me faltó eso. Pero me emociona mucho saber que a partir de hoy, vas a estar consciente de eso”. Con mucha emoción, la participante confesó que debido a que sufre pánico escénico, para ella fue muy valioso presentarse al certamen.

El encargado de cerrar la noche fue Ramiro Frías, que interpretó “Something, pero no interesó a ninguno de los especialistas.